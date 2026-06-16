16 de junio de 2026 - 14:05

Cuál es el vínculo secreto entre Argentina y Cabo Verde que explotó tras el histórico empate en el Mundial

El partido terminó igualado sin goles y el resultado fue celebrado como una verdadera hazaña por una selección que disputa por primera vez un Mundial.

Cabo Verde

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Elton Monteiro
Por Redacción Por Las Redes

La comunidad caboverdiana de Dock Sud, en Buenos Aires, protagonizó este lunes una jornada cargada de emoción tras el debut de Cabo Verde en una Copa del Mundo. Decenas de inmigrantes y descendientes se reunieron para seguir el encuentro ante España, una de las selecciones más fuertes del torneo.

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cabo verde

Los festejos tuvieron como epicentro la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana, una institución histórica de la colectividad fundada el 13 de agosto de 1932. Allí, familias enteras siguieron cada jugada con expectativa hasta el pitazo final, que desató cánticos, aplausos y celebraciones en las calles de Dock Sud. La igualdad frente a la campeona de Europa fue vivida como un triunfo simbólico para un país que llegó al Grupo H sin la presión de los grandes candidatos.

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Una comunidad con más de un siglo de historia en Argentina

La Unión Caboverdeana nació como una organización de ayuda mutua para los inmigrantes que llegaban al país en condiciones de vulnerabilidad. Con el paso de los años, amplió sus funciones y se transformó en un espacio clave para preservar y difundir la cultura del archipiélago africano.

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Vozinha de Cabo Verde reacciona tras el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La presencia caboverdeana en Argentina se remonta a finales del siglo XIX, aunque los mayores flujos migratorios se registraron desde la década de 1920. Los primeros grupos arribaron principalmente desde las islas de São Vicente y Santo Antão. Más tarde llegaron inmigrantes provenientes de São Nicolau, Fogo y Brava. Nuevas corrientes migratorias se produjeron entre 1927 y 1933 y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946.

Todos ingresaron al país con nacionalidad portuguesa debido a que Cabo Verde permanecía bajo dominio colonial. Con el tiempo, muchos obtuvieron documentación caboverdeana y también adoptaron la ciudadanía argentina, consolidando una identidad que combina raíces africanas y pertenencia local.

Un archipiélago marcado por la emigración

Ubicado frente a las costas de África occidental, a unos 450 kilómetros de países como Senegal, Mauritania y Guinea, Cabo Verde está compuesto por diez islas que fueron colonizadas por Portugal durante el siglo XV. La población se formó a partir de la mezcla entre colonos portugueses y diversos pueblos africanos trasladados desde el continente.

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Esa combinación cultural dio origen a una identidad propia que se mantiene vigente hasta la actualidad. Sin embargo, las recurrentes sequías, la escasez de recursos y las políticas coloniales impulsaron durante siglos la emigración de miles de habitantes. Como consecuencia, importantes comunidades caboverdeanas se establecieron en distintos países, entre ellos Argentina, donde Dock Sud se convirtió en uno de sus principales centros de referencia.

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