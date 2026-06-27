27 de junio de 2026 - 17:51

Nicolás Varrone protagonizó una gran remontada y terminó duodécimo en la carrera sprint del GP de Austria

Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una gran remontada y terminó en el lugar 12, en la carrera sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 2

El piloto nacional Nicolás Varrone no pudo sumar puntos en Austria en el marco de la Fórmula 2

El piloto nacional Nicolás Varrone no pudo sumar puntos en Austria en el marco de la Fórmula 2

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El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una gran remontada y terminó duodécimo en la carrera sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 2, pero no le alcanzó para sumar puntos.

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El triunfo quedó en manos del británico John Bennett (Trident), mientras que el podio lo completaron el colombiano Sebastián Montoya (Prema) y el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing).

Varrone largó en la vigésimo segunda y última posición, luego de la muy floja clasificación que protagonizó este sábado.

Sin embargo, el argentino tuvo una gran largada en la que ganó tres posiciones, mientras que un choque múltiple en la curva tres de la primera vuelta logró colocarse decimocuarto.

El triunfo quedó en manos del británico Bennett, que en un final apasionante pudo pasar al colombiano Montoya recién en la última vuelta, para conseguir unos 10 puntos claves que le permitirán escalar varias posiciones en el campeonato.

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 5:10 de la mañana (hora de Argentina). Allí, Varrone intentará volver a redondear una gran remontada para ilusionarse con sumar puntos.

Este fin de semana no viene siendo nada fácil para Varrone, ya que en la práctica libre del viernes había finalizado vigésimo, para luego quedar último en la clasificación.

El GP de Austria corresponde a la sexta fecha en el campeonato de Fórmula 2, que tiene como líder al italiano Gabriele Mini (MP Motorsport).

Los pilotos que sumaron puntos en la carrera sprint del GP de Austria de Fórmula 2

.

  • John Bennett
  • Sebastián Montoya
  • Rafael Villagómez
  • Alex Dunne
  • Gabriele Mini
  • Rafael Cámara
  • Roman Bilinski
  • Kush Maini

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