San Lorenzo con nuevo entrenador

El ex futbolista español, de último paso por San Lorenzo como jugador, aceptó la propuesta del club de Boedo y viajará a Buenos Aires a mitad de semana para avanzar con los últimos detalles y comenzar su nuevo ciclo.

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La negociación quedó encaminada después de una reunión que dejó muy buenas sensaciones en la dirigencia, que terminó inclinándose por el “Vasco” por encima de otros nombres fuertes que también estaban en carrera.

Entre las alternativas aparecían Néstor “Pipo” Gorosito, Ramón Díaz y Rubén Darío Insua, todos entrenadores con historia y peso propio dentro del universo azulgrana.

Sin embargo, San Lorenzo decidió avanzar por Muniain, que conoce el club, mantiene un fuerte vínculo con los hinchas y tiene relación directa con varios referentes del plantel, con quienes compartió vestuario durante su etapa como futbolista.

El acuerdo salarial ya está cerrado, aunque todavía resta definir la duración del contrato, uno de los puntos que terminará de resolverse en las próximas horas.

Además, falta ordenar formalmente la salida de Muniain del club con el que tenía vínculo en España, ya que el entrenador cuenta con una cláusula que le permite interrumpir ese compromiso en caso de recibir una propuesta concreta de San Lorenzo o del Athletic Club de Bilbao.

Esa cláusula fue clave para que la operación pudiera avanzar sin mayores obstáculos, aunque todavía quedan detalles administrativos por resolver antes de la firma definitiva.

Muniain había iniciado su camino como entrenador en el fútbol español después de retirarse como futbolista profesional en 2025, justamente tras su paso por San Lorenzo.

En ese primer tramo como técnico, el vasco comenzó a construir su perfil desde una idea de juego marcada por la intensidad, la presión alta, el protagonismo con pelota y la influencia conceptual de entrenadores que lo marcaron en su carrera, entre ellos Marcelo Bielsa.

La intención inicial de Muniain es desembarcar en Buenos Aires con un cuerpo técnico compuesto mayormente por colaboradores europeos.

De todos modos, San Lorenzo pretende sumarle al staff un ayudante argentino, con conocimiento del fútbol local, del plantel y del día a día del club.

Ese será otro de los puntos a resolver antes de que el nuevo entrenador se ponga formalmente al frente del equipo.

La dirigencia azulgrana también le dejó en claro la situación institucional y económica que atraviesa el club, con un escenario complejo en materia de refuerzos, salidas y armado del plantel. Muniain, aun así, aceptó el desafío.