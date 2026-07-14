14 de julio de 2026 - 15:10

Así viven Leandro Paredes y Camila Galante en Canning: barrio privado, tranquilidad y exclusividad

La pareja se instaló en el country Saint Thomas junto a sus tres hijos en una propiedad de dos lotes que cuenta con pileta climatizada y diseño exclusivo.

Esta es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante.

Esta es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante.

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Por Daniela Leiva

El regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors trajo consigo una reconfiguración total de su vida familiar. Junto a la diseñadora Camila Galante, el mediocampista decidió establecer su base operativa en Buenos Aires, eligiendo un entorno que garantiza la seguridad y el confort necesarios para la crianza de sus tres hijos pequeños.

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Tras años de carrera en el fútbol europeo, la elección del lugar no fue azarosa. La familia buscó un refugio que permitiera mantener la privacidad ganada en el exterior, pero con la calidez de estar cerca de sus raíces y afectos más cercanos.

Un hogar de diseño sobre dos lotes en Saint Thomas

La decisión de volver y afincarse en un barrio privado responde a una necesidad de equilibrio entre la alta exposición mediática del futbolista y la normalidad de su vida doméstica. Al priorizar la proximidad a sus orígenes, buscan que sus hijos crezcan en un entorno familiar similar al que ellos vivieron de adolescentes, pero con los estándares de protección que hoy exige su perfil público.

La vivienda se destaca por ocupar dos terrenos contiguos, lo que permitió un desarrollo arquitectónico de dimensiones generosas. En el exterior, un amplio jardín rodea la pileta climatizada, adornada con estatuas y terminaciones ornamentales que permiten su uso durante todo el año, convirtiéndose en el espacio favorito para reuniones y el juego de los chicos.

Espacios integrados y rincones para el relax

En el interior, el diseño apuesta por la luminosidad mediante ventanales de gran formato que integran el parque con los ambientes principales. El living funciona como el centro de la casa, equipado con tecnología de última generación para ver partidos y compartir sobremesas largas.

Pensando en los más chicos, la propiedad cuenta con una sala de juegos diseñada a medida con mobiliario específico y colores vibrantes. Cada rincón refleja el estilo de Galante, combinando soluciones prácticas para el día a día con detalles de alto diseño que la pareja comparte en sus redes sociales.

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