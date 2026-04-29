Ya fue el lacio perfecto: este es el corte con ondas naturales que reemplaza a la planchita en el invierno 2026

La moda y la belleza vuelven a alinearse en una transformación que apunta a lo natural. El lacio perfecto, durante años símbolo de prolijidad y control, empieza a perder protagonismo frente a estilos más relajados. En el invierno 2026 , las melenas con movimiento se posicionan como una de las grandes tendencias , dejando de lado el uso excesivo de la planchita.

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El corte que se impone es el long bob con ondas naturales , una versión moderna del clásico bob que incorpora textura y dinamismo. Este estilo no solo resulta más práctico, sino que también aporta frescura y un efecto rejuvenecedor que lo convierte en uno de los favoritos de la temporada.

El long bob con ondas naturales se caracteriza por un largo a la altura de los hombros o apenas por debajo, con capas suaves que facilitan la formación de ondas. A diferencia del lacio extremo, este corte busca resaltar la textura natural del cabello.

Especialistas en belleza destacan que este estilo permite reducir el uso de herramientas de calor, favoreciendo la salud del cabello. Además, se adapta a distintos tipos de pelo, lo que explica su fuerte presencia dentro de las tendencias del invierno 2026 .

Otra ventaja es su versatilidad: puede llevarse más prolijo para ocasiones formales o más despeinado para un look relajado, siempre manteniendo ese efecto natural que define la moda actual.

Por qué el lacio perfecto queda atrás

El lacio extremo comienza a percibirse como un estilo rígido frente a la búsqueda de naturalidad. Las nuevas tendencias priorizan looks más auténticos, donde la textura del cabello juega un rol fundamental.

El cambio también responde a una necesidad de practicidad. Mantener un lacio perfecto implica tiempo y uso constante de calor, algo que cada vez más personas buscan evitar dentro de su rutina de belleza.

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Cómo lograr las ondas naturales

Para conseguir este look, los especialistas recomiendan dejar secar el cabello al aire o utilizar difusor. También se pueden hacer trenzas suaves o torzadas para generar ondas sin calor.

El invierno 2026 confirma que la moda apuesta por lo simple y lo natural. El reemplazo del lacio perfecto demuestra que el estilo también puede encontrarse en la imperfección.