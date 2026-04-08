Caso Libra: el oficialismo en Diputados frenó el pedido de citación a Karina Milei y Manuel Adorni

La oposición no alcanzó mayoría suficiente para tratar los proyectos que apuntan a citar a los dos altos funcionarios del Gobierno en la causa.

El oficialismo en Diputados frenó el pedido de citación a Karina Milei y Manuel Adorni en el caso Libra

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Al inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición sometió a votación el tratamiento de tres proyectos de ley vinculados al caso Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro fue quien planteó la moción para tratar las iniciativas orientadas a que los dos altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei comparezcan a la Cámara baja para rendir cuentas sobre su presunta participación en la trama de la cripto estafa.

Cámara de Diputados La oposición no alcanzó mayoría suficiente en Diputados para tratar los proyectos que apuntan a citar a Karina Milei y Manuel Adorni en el caso Libra El tercer expediente que se puso en consideración para incluirlo en la sesión, y que salió rechazado, busca que Javier Milei de respuesta sobre los llamados telefónicos y/o mensajería con el intermediario cripto Mauricio Novelli, y también sobre posibles pagos recibidos por el Presidente de parte de este empresario.

Según detalló la Agencia Noticias Argentinas, la votación arrojó 125 votos positivos y 116 negativos, pero como los expedientes no tenían dictamen, se hubiera requerido una mayoría agravada de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

Maximiliano Ferraro apuntó sobre el fiscal del caso Libra Luego de la votación, Ferraro expresó: “Hubo 125 votos afirmativos, sumando algunas ausencias del día y otros diputados ya comprometidos. En las próximas semanas tendremos el número para emplazar las comisiones y aprobar los pedidos de informes e interpelación”.