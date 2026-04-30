La Justicia condenó a una concejal de Santa Rosa por calumnias contra el marido de Flor Destéfanis

El Concejo Deliberante de Santa Rosa renovó sus autoridades este martes, tras la jura de los nuevos ediles , pero una noticia judicial se coló en medio del acto institucional. Es que, dos años después de un escándalo político por la ruptura de la bancada oficialista, la concejal Débora Quiroga (Ahora Santarrocinos) fue condenada por calumnias contra Diego Foco , exedil peronista y marido de la intendenta Flor Destéfanis.

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En 2024 , Quiroga formaba parte del oficialismo municipal y fue electa presidenta del HCD pero luego decidió romper con el bloque PJ para formar uno propio junto a su par María José Buffa , denominado “Ahora Santarrocinos” . Ese sello se oficializó como partido político y en febrero pasado fue reelecta por cuarta vez consecutiva.

Siguiendo con el conflicto de 2024, Quiroga se mantuvo en el cargo en la línea sucesoria de la intendenta , a pesar de pasar a la oposición, lo que generó fuertes cruces en el recinto con los ediles oficialistas.

La concejal Debora Quiroga fue condenada por calumnias contra el exconcejal Diego Foco

En julio de ese año, la concejal denunció públicamente que recibió amenazas por parte de Foco e intentó iniciar un proceso de investigación en el cuerpo, pero el edil presentó una sorpresiva renuncia , junto a su par Hernán Dubé , por una decisión de “equidad de género” en el bloque.

Ambos cedieron sus lugares a Melisa Ibáñez y Romina Donaire, por lo que Foco dejó de ser concejal y la denuncia quedó sin efecto. Sin embargo, Quiroga avanzó en la Justicia.

Denuncia vs denuncia y sentencia final

El 9 de agosto, la concejal acudió a la Unidad Fiscal de Santa Rosa para denunciar a Foco por “amenazas agravadas por el contexto de violencia de género y tráfico de influencias”, pudo saber Los Andes.

Ella ratificó sus dichos en reiteradas oportunidades y Foco respondió con una querella por calumnias. El 14 de noviembre de 2024 inició su demanda por “falsa imputación de un delito” contra Quiroga.

Posteriormente, el 28 de agosto de 2025, tras analizar videos y actas de sesiones donde Quiroga aseguraba haber sufrido maltratos, el Ministerio Público Fiscal decidió archivar la denuncia por “inexistencia de delito”.

Entonces avanzó la causa por calumnias impulsada por el esposo de la intendenta y, el 17 de marzo pasado, el juez Eduardo Andrés Orozco resolvió condenar a Quiroga por calumnias.

La sentencia fijó una multa de $20.000 -aunque sea irrisoria es el máximo previsto para esta pena- y además ordenó la publicación del fallo en la web oficial del HCD.

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El alivio del esposo de Flor Destéfanis

En contacto con Los Andes, el exconcejal explicó que “hubo muchas audiencias donde yo le solicité la retractación ante el Juzgado Penal Colegiado. Ella no lo hizo y el juez, con todas las pruebas, terminó condenándola por el delito de calumnias”.

“A mí me hizo muy mal que se jugara con esta situación de violencia de género, que es algo muy complejo y que sufren muchas mujeres”, sostuvo. Y agregó: “Ella lleva cuatro períodos como concejal, tiene experiencia y haber utilizado esta situación habla muy mal de ella”.

“Estoy en paz. Viví momentos muy complicados. Tengo dos hijas, mi esposa y mi mamá. No es fácil que a uno le endilguen este tipo de situaciones”, completó el dirigente peronista.

Diego Foco es abogado y se desempeñaba hasta ahora como asesor de la senadora Mercedes Derrache, quien cumplió su mandato esta semana. En el Este provincial algunos lo sitúan como posible sucesor de Destéfanis en vistas a la intendencia para 2027.

Por su parte, Quiroga evitó dar declaraciones sobre el tema, tras ser consultada por este diario.

La jura de los nuevos concejales de Santa Rosa

El martes pasado juraron los cinco nuevos concejales del HCD de Santa Rosa, entre ellos la reelecta Débora Quiroga.

Además, ingresaron por el PJ: Magdalena Ascurra, Leonardo Sailé y Hernán Dubé (quien había renunciado en 2024 junto a Foco). Por Cambia Mendoza juró Leandro Barrera.

De esta manera, Flor Destéfanis recupera la hegemonía en el HCD, con cinco bancas, mientras que la UCR tendrá tres y Ahora Santarrocinos continuará con dos.

En el mismo acto se eligieron las nuevas autoridades: el peronista Leonardo Sailé fue designado presidente, con ocho votos positivos y dos abstenciones.

La vicepresidencia primera quedó para la concejal radical Liliana Campos y la vicepresidencia segunda para María José Buffa (Ahora Santarrocinos).