La suma millonaria que pagó el magnate Peter Thiel por una casa en Buenos Aires: dónde está ubicada

Peter Thiel, empresario estadounidense, cercano a Javier Milei y Donald Trump, llegó a la Argentina y fue recibido en Casa Rosada por el Presidente . Durante su estadía en el país, el magnate adquirió una de las casas más exclusivas de Buenos Aires por una suma millonaria.

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Según trascendió, el empresario de Silicon Valley eligió un inmueble ubicado en Barrio Parque para hospedarse durante su visita que durará sólo dos meses. Si bien, en un inicio se comentó que el magnate habría alquilado la propiedad, luego se conocidó que en realidad compró la vivienda.

Según confirmó el medio Ámbito, Tahiel realizó la compra de la propiedad en tiempo record y pagó una cifra cercana a los 12 millones de dólares. La casa está ubicada en Dardo Rocha al 2900, una zona donde un alquiler premium ronda los 15 mil dólares mensuales.

Un dato curioso es que la vivienda está ubicada frente a la casa de Susana Giménez, según reveló La Nación.

El empresario estadounidense vinculado al ámbito de la tecnología y la innovación dialogó con Javier Milei sobre posibles inversiones en el país. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro con el reconocido ejecutivo se produjo este jueves a las 14 y se extendió por una hora.También participó de la reunión el canciller Pablo Quirno.

Si bien se mencionó la posibilidad de que se puedan plasmar acuerdos comerciales con el magnate, el oficialismo se encargó de no brindar detalles. Ni siquiera el jefe de Estado relató lo acontencido en el cara a cara a través de X, como suele suceder.

Milei Peter Thiel Javier Milei recibió en Casa Rosada el empresario estadounidense Peter Thiel.

El origen de su poder

Peter Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo. Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.