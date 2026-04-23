23 de abril de 2026 - 19:27

Impulsan un régimen especial para controlar el propofol en hospitales, tras las muertes recientes

El proyecto obliga a reportar faltantes y refuerza la trazabilidad del anestésico. La iniciativa surge tras las muertes vinculadas al uso indebido de propofol.

El propofol es un potente anestésico. (ilustrativa)

El propofol es un potente anestésico. (ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley que busca fortalecer los controles sobre el uso y la trazabilidad del propofol en hospitales y clínicas, tanto públicas como privadas. La iniciativa surge luego de una serie de muertes vinculadas al uso indebido de este anestésico.

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La iniciativa establece la obligación de notificar faltantes de propofol, con el objetivo de mejorar el control intrahospitalario y evitar desvíos hacia usos ilegales o recreativos.

Silvana Giudici, diputada nacional
Silvana Giudici, diputada nacional.

Silvana Giudici, diputada nacional.

Mayor control y trazabilidad

“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada”, advirtió Giudici, quien remarcó la necesidad de implementar controles más estrictos en áreas quirúrgicas y prequirúrgicas.

El proyecto apunta a establecer reglas claras para el seguimiento del medicamento, desde la apertura de la ampolla hasta su administración o descarte, obligando a reportar cualquier irregularidad a las autoridades sanitarias.

La propuesta cobra relevancia tras hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, como la muerte de un anestesista del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y la de un enfermero, ambos vinculados al uso de propofol.

Estos episodios expusieron una modalidad delictiva en la que profesionales de la salud desviaban anestésicos para consumo o distribución ilegal, lo que encendió alertas dentro del sistema sanitario.

Policía de Buenos Aires- Palermo- Fentanilo
Hallaron muerto a un enfermero en Palermo: había Propofol y Fentanilo en su vivienda. (archivo)

Hallaron muerto a un enfermero en Palermo: había Propofol y Fentanilo en su vivienda. (archivo)

Incorporación como medicamento de alto riesgo

El proyecto también propone incluir el propofol dentro del listado de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT, lo que implicaría controles más rigurosos y auditorías específicas.

Actualmente, la falta de protocolos obligatorios para reportar pérdidas o descartes dificulta el seguimiento preciso del stock, lo que puede facilitar irregularidades.

Además, la iniciativa establece que cada pérdida, desvío o evento adverso debe ser informado de inmediato, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y prevenir nuevos casos.

En esa línea, Giudici ya había impulsado otros proyectos relacionados con el control de sustancias sensibles, como la trazabilidad del fentanilo y una comisión investigadora por muertes asociadas a ese opioide. “Mientras que el fentanilo tiene un antagonista específico, el propofol no tiene un antídoto, lo que aumenta su peligrosidad”, explicó la diputada.

De esta manera, el proyecto busca cerrar vacíos regulatorios y reforzar la seguridad en el manejo de medicamentos críticos dentro del sistema de salud.

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