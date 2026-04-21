21 de abril de 2026 - 17:47

La Justicia descartó la detención de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

El juzgado argumentó la ausencia de un hecho concreto y específico, así como la falta de precisión sobre un delito precedente.

La Justicia descartó la detención de Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero

La Justicia descartó la detención de Tapia y Toviggino por presunto lavado de dinero

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Los Andes | Redacción Deportes
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Este martes, la Justicia resolvió que no avanzará con las detenciones del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y el dirigente Pablo Toviggino en el marco de las investigaciones por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

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El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, solicitaba la detención e indagatoria de ambos dirigentes en Santiago del Estero, sin embargo, en las últimas horas trascendió que no se procederá a las detenciones solicitadas, lo que introduce un giro en la causa y mantiene en libertad a los dirigentes mientras continúa el proceso judicial, según detalló la Agencia Noticias Argentinas.

En su resolución, el juez Sebastián Argibay, se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El juez Sebastián Argibay
El juez Sebastián Argibay fue apartado de la causa

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Antes de ser apartado de la causa por la Cámara Federal de Tucumán, Argibay consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal. En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”. El juez también cuestionó la falta de precisión sobre el delito precedente, lo que impide acreditar el origen ilícito de los fondos.

El pedido de detención

El fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad y su hombre de confianza, Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Chiqui Tapia
Chiqui Tapia es investigado por investigación por presuntas maniobras de lavado y asociación ilícita en la AFA

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Se trata de un expediente que se inició en la provincia norteña en diciembre pasado. De esta manera, los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

De acuerdo a la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a su mano derecha.

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