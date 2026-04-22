Revés judicial para "Chiqui" Tapia: el fiscal rechazó cerrar la causa por la deuda millonaria de la AFA.

El fiscal Claudio Navas Rial rechazó el planteo de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , quienes buscaban el cierre de la causa penal por retención indebida de aportes mediante una "reparación integral".

La Justicia descartó la detención de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

Investigación en la AFA: apartaron al juez que debía resolver la detención de Tapia y Toviggino

La defensa de los dirigentes había argumentado que, al haberse cancelado la millonaria deuda con el fisco (incluyendo intereses), la acción penal debía extinguirse. Sin embargo, el fiscal le solicitó al juez Diego Amarante que no acepte el pedido, permitiendo que el expediente avance hacia un eventual juicio oral.

Según información de TN, para Navas Rial, la simple regularización del pago no borra el delito cometido. En su escrito, el fiscal subrayó que el pago de la deuda “no puede ser equiparable a la reparación del daño ocasionado al sistema de recaudación y de la seguridad social por quien reviste el carácter de agente de retención ".

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino

Además, el fiscal cuestionó la falta de precisión de los acusados, señalando que ni Toviggino ni el resto de los imputados especificaron "cuál es la supuesta suma satisfecha mediante el sucesivo pago total de las obligaciones adeudadas que alega".

El origen del conflicto: $19.300 millones en la mira

La investigación se centra en la presunta apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos correspondientes a impuestos y contribuciones previsionales. Según la justicia, la AFA retuvo ese dinero a empleados y proveedores entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no lo depositó en las cuentas del fisco en tiempo y forma.

El juez Amarante ya había procesado a los dirigentes por este delito agravado, sosteniendo que existió un "evidente plan" para realizar depósitos tardíos de montos enormes con el fin de obtener beneficios financieros a costa del Estado.

A pesar del procesamiento, el fiscal Navas Rial busca complicar la situación de Tapia y su equipo. Días atrás, apeló la decisión del juez de excluir de la imputación las retenciones por ingresos de publicidad (un 7,50%). Para el Ministerio Público, estos fondos también forman parte integral del régimen de aportes y deben ser incluidos en la acusación.

Ahora, el juez Diego Amarante deberá decidir si acepta o rechaza el cierre por reparación integral. Además, la Cámara Penal Económica deberá resolver tanto la apelación del fiscal para ampliar la acusación como los recursos presentados por las defensas de los dirigentes.

De confirmarse el rechazo a la reparación integral, la cúpula de la AFA quedará a un paso del juicio oral.