Junín lanza una nueva edición de su certamen literario Eduardo Gregorio, con cuantiosos premios

La Municipalidad de Junín de Mendoza , a través de su Dirección de Gestión Cultural, puso en marcha la XV edición del Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio . En esta oportunidad, el tradicional encuentro de las letras mendocinas se enfoca de manera exclusiva en el género de cuento, consolidándose como una gran vidriera para los narradores de la región.

La convocatoria está abierta a todos los escritores mayores de 18 años que residan en la provincia . Quienes decidan sumarse deberán presentar relatos originales e inéditos, con una extensión que vaya de las 1.500 a las 3.500 palabras . El abanico temático es completamente libre , lo que abre el juego a la creatividad de los participantes.

El plazo para enviar los trabajos ya está corriendo y se extenderá hasta el próximo viernes 3 de julio de 2026, a las 23.59 . El proceso es puramente digital: las obras se reciben en el correo [email protected] . En el asunto se debe colocar el nombre del cuento y el seudónimo. El correo debe incluir dos archivos PDF; uno con el relato y otro con los datos del autor, una copia del DNI y la correspondiente declaración jurada.

El certamen cuenta con incentivos económicos atractivos. El primer premio se llevará $500.000 , un diploma y 50 libros de la antología; el segundo puesto obtendrá $400.000 , un diploma y 30 ejemplares; mientras que el tercero recibirá $300.000 , un diploma y 20 volúmenes.

Además de los tres ganadores, el jurado podrá otorgar hasta siete menciones especiales . Todos estos textos seleccionados integrarán un libro editado en formato papel por el municipio, que será presentado oficialmente en la Feria del Libro de Mendoza.

Para despejar dudas de manera presencial, los interesados pueden acercarse al Salón Cultural Cervantes, de lunes a viernes en horario de mañana, de 7 a 13.

La edición anterior del premio

Recientemente se presentó el libro que contiene los trabajos premiados en la convocatoria de este mismo premio, pero durante el año pasado.

Adrián Narváez Poeta y narrador mendocino. / Foto: Daniel Caballero

En un acto por el día del escritor, realizado en la Casa del Bicentenario (La Colonia, Junín), se entregaron los diplomas a los ganadores, en un acto que también incluyó un homenaje póstumo al escritor Fabricio Márquez y la presentación del libro de poemas Cirugía de extracción, de Fernando G. Toledo.

Cabe recordar que, en 2025, el premio Eduardo Gregorio también fue destinado al género cuento y los ganadores fueron Adrián Narváez con su cuento Camila (primer premio), Luciana Acevedo con su cuento El relicario (segundo premio) y Marcelo Passano con su cuento Sos mala, Isabel Irusta (tercer premio). Además, se otorgaron siete menciones especiales.