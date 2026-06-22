Promo en ChangoMas: cómo conseguir un reintegro de $25.000 pagando con MODO

Los clientes de ChangoMas tienen una nueva oportunidad para ahorrar en sus compras semanales gracias a una promoción que ofrece 20% de reintegro pagando con MODO . El beneficio está disponible todos los lunes y estará vigente hasta el 29 de junio de 2026 .

La promoción exige una compra mínima de $75.000 y cuenta con un tope de reintegro de $25.000 por banco por mes . El pago puede realizarse de forma presencial o online , utilizando QR o tecnología NFC (MODO Contactless) , siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Además, el reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes , lo que permite potenciar el ahorro. Sin embargo, solo participan las tarjetas emitidas por bancos adheridos y los pagos deben efectuarse a través de MODO o de las aplicaciones bancarias compatibles.

La promoción está disponible los lunes para compras de $75.000 o más realizadas en comercios adheridos de ChangoMas mediante MODO o sus integraciones en aplicaciones bancarias habilitadas.

El pago debe efectuarse escaneando un código QR, utilizando el botón de pago de MODO o mediante MODO Contactless (NFC) . En este último caso, la función está disponible únicamente en dispositivos Android .

Para acceder al reintegro, la compra debe ser de al menos $75.000 y cumplir las condiciones de la promoción.

El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre el monto abonado, con un límite de $25.000 por banco por mes, y el dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. La promoción alcanza a pagos realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas, pero no aplica para transferencias bancarias.

Qué bancos participan de la promoción de MODO

Para los pagos con QR, la promoción incluye a las siguientes entidades y billeteras:

Banco Nación

Banco Santander

Banco BBVA

Banco Galicia

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco Credicoop

Banco Supervielle

Banco Comafi

Banco Columbia (solo en app bancaria)

(solo en app bancaria) Banco ICBC

Banco Macro

Banco Ciudad

Bancor

YOY

Buepp

MODO BNA El dinero se acredita dentro de los 30 días y el tope es de $25.000 por banco por mes.

En el caso de MODO Contactless (NFC), disponible exclusivamente en dispositivos Android, participan estas entidades con las siguientes condiciones:

Banco Nación: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco Santander: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco BBVA: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco Santa Fe: solo Visa

solo Visa Banco Entre Ríos: solo Visa

solo Visa Banco San Juan: solo Visa

solo Visa Banco Santa Cruz: solo Visa

solo Visa Banco Credicoop: solo Visa

solo Visa Banco Supervielle: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco Comafi: solo Visa

solo Visa Banco ICBC: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard YOY: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco Macro: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Banco Ciudad: Visa y Mastercard

Visa y Mastercard Bancor: Visa y Mastercard

Cuánto podés ahorrar con una compra de $100.000

Con una compra de $100.000, el 20% de reintegro representa un ahorro de $20.000, ya que supera ampliamente el monto mínimo exigido de $75.000 y se mantiene por debajo del tope mensual de $25.000 por banco.

En cambio, si gastás $125.000, el reintegro alcanzará el límite máximo permitido y recibirás $25.000. A partir de ese monto, cualquier compra adicional durante el mismo mes con el mismo banco ya no generará un reintegro superior dentro de esta promoción.