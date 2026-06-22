Promo en ChangoMas: cómo conseguir un reintegro de $25.000 pagando con MODO

Los clientes de ChangoMas tienen una nueva oportunidad para ahorrar en sus compras semanales gracias a una promoción que ofrece 20% de reintegro pagando con MODO. El beneficio está disponible todos los lunes y estará vigente hasta el 29 de junio de 2026.
La promoción exige una compra mínima de $75.000 y cuenta con un tope de reintegro de $25.000 por banco por mes. El pago puede realizarse de forma presencial o online, utilizando QR o tecnología NFC (MODO Contactless), siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
Además, el reintegro puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes, lo que permite potenciar el ahorro. Sin embargo, solo participan las tarjetas emitidas por bancos adheridos y los pagos deben efectuarse a través de MODO o de las aplicaciones bancarias compatibles.
Cómo obtener el 20% de reintegro en ChangoMas pagando con MODO
La promoción está disponible los lunes para compras de $75.000 o más realizadas en comercios adheridos de ChangoMas mediante MODO o sus integraciones en aplicaciones bancarias habilitadas.
Chango Mas
Para acceder al reintegro, la compra debe ser de al menos $75.000 y cumplir las condiciones de la promoción.
El pago debe efectuarse escaneando un código QR, utilizando el botón de pago de MODO o mediante MODO Contactless (NFC). En este último caso, la función está disponible únicamente en dispositivos Android.
El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre el monto abonado, con un límite de $25.000 por banco por mes, y el dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra. La promoción alcanza a pagos realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas, pero no aplica para transferencias bancarias.
Qué bancos participan de la promoción de MODO
Para los pagos con QR, la promoción incluye a las siguientes entidades y billeteras:
- Banco Nación
- Banco Santander
- Banco BBVA
- Banco Galicia
- Banco Santa Fe
- Banco Entre Ríos
- Banco San Juan
- Banco Santa Cruz
- Banco Credicoop
- Banco Supervielle
- Banco Comafi
- Banco Columbia (solo en app bancaria)
- Banco ICBC
- Banco Macro
- Banco Ciudad
- Bancor
- YOY
- Buepp
MODO BNA
El dinero se acredita dentro de los 30 días y el tope es de $25.000 por banco por mes.
En el caso de MODO Contactless (NFC), disponible exclusivamente en dispositivos Android, participan estas entidades con las siguientes condiciones:
- Banco Nación: Visa y Mastercard
- Banco Santander: Visa y Mastercard
- Banco BBVA: Visa y Mastercard
- Banco Santa Fe: solo Visa
- Banco Entre Ríos: solo Visa
- Banco San Juan: solo Visa
- Banco Santa Cruz: solo Visa
- Banco Credicoop: solo Visa
- Banco Supervielle: Visa y Mastercard
- Banco Comafi: solo Visa
- Banco ICBC: Visa y Mastercard
- YOY: Visa y Mastercard
- Banco Macro: Visa y Mastercard
- Banco Ciudad: Visa y Mastercard
- Bancor: Visa y Mastercard
Cuánto podés ahorrar con una compra de $100.000
Con una compra de $100.000, el 20% de reintegro representa un ahorro de $20.000, ya que supera ampliamente el monto mínimo exigido de $75.000 y se mantiene por debajo del tope mensual de $25.000 por banco.
En cambio, si gastás $125.000, el reintegro alcanzará el límite máximo permitido y recibirás $25.000. A partir de ese monto, cualquier compra adicional durante el mismo mes con el mismo banco ya no generará un reintegro superior dentro de esta promoción.