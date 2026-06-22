22 de junio de 2026 - 09:07

ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

ANSES actualizó los topes de ingresos del SUAF para julio y modificó las escalas que determinan quiénes acceden a las asignaciones familiares.

ANSES redefinió los límites de ingresos del SUAF que se aplicarán a las prestaciones de julio.

ANSES redefinió los límites de ingresos del SUAF que se aplicarán a las prestaciones de julio.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

ANSES actualizó las escalas y los topes de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) como parte del cambio de mínimos que comenzará a aplicarse en las prestaciones de julio. La modificación impacta en los requisitos para acceder al beneficio y en los montos que reciben los trabajadores registrados con hijos menores de 18 años o con discapacidad a cargo.

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La medida responde a la movilidad mensual establecida por el Gobierno nacional y contempla un incremento del 2,15% en los valores vigentes. Además de modificar las escalas de cobro, el organismo actualizó los límites de ingresos individuales y familiares que determinan si un hogar puede continuar percibiendo las asignaciones.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos para cobrar SUAF

Con la actualización prevista para julio, ANSES fijó un tope de ingreso individual de $3.034.844 mensuales para acceder al SUAF. Si cualquiera de los integrantes del grupo familiar supera ese monto, el beneficio deja de corresponder automáticamente, incluso cuando el ingreso total del hogar se mantenga dentro del límite general establecido por el organismo.

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Los nuevos topes pueden modificar el acceso al beneficio y el monto que perciben las familias alcanzadas.

Los nuevos topes pueden modificar el acceso al beneficio y el monto que perciben las familias alcanzadas.

A su vez, el ingreso máximo del grupo familiar fue establecido en $6.069.688 mensuales. Estos parámetros son utilizados para definir tanto el acceso a las asignaciones familiares como la escala en la que queda encuadrado cada beneficiario.

El cambio también repercute en los montos que se pagan por hijo según el nivel de ingresos. Las familias ubicadas en el primer rango cobran $74.033 por hijo, mientras que en el segundo tramo perciben $49.940. En el tercer rango, la asignación baja a $30.206, y quienes integran el cuarto tramo reciben $15.586 por hijo. De este modo, una variación salarial puede provocar un cambio de escala y modificar el importe que se acredita cada mes.

Cómo quedan las asignaciones por hijo con discapacidad y cuándo se cobran en julio

La actualización de ANSES también alcanza a las asignaciones por hijo con discapacidad, que cuentan con valores superiores a los de la prestación general. Para las familias comprendidas en el primer rango de ingresos, el monto asciende a $241.041 por hijo con discapacidad. En el segundo tramo, la prestación se ubica en $170.522, mientras que para el tercer rango queda fijada en $107.621.

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El organismo tambi&eacute;n inform&oacute; el calendario de pagos para las asignaciones familiares seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

El organismo también informó el calendario de pagos para las asignaciones familiares según la terminación del DNI.

La normativa mantiene condiciones específicas para estos casos y establece que la discapacidad debe estar debidamente acreditada y registrada ante ANSES mediante la documentación correspondiente para acceder al beneficio.

En cuanto al calendario de pagos, el organismo continuará depositando las asignaciones según la terminación del DNI del titular. El cronograma previsto para julio es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.
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