Energía: las exportaciones crecieron 167% y alcanzaron un récord histórico en mayo

El sector energético argentino alcanzó en mayo de 2026 un nuevo récord histórico . Las exportaciones de energía totalizaron US$ 1.745 millones, un 167,1% más que en igual mes del año pasado , mientras que el superávit comercial llegó a US$ 1.543 millones, el saldo positivo mensual más elevado desde que existen registros.

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Los números reflejan el fuerte crecimiento de la producción de petróleo y gas, especialmente en Vaca Muerta , y consolidan a la energía como uno de los principales motores de generación de divisas de la economía argentina.

La formación no convencional ubicada en la Cuenca Neuquina volvió a ser el principal sostén del desempeño del sector. El aumento de la producción de shale oil y shale gas, junto con nuevas inversiones en infraestructura , permitió ampliar la capacidad de transporte y exportación de hidrocarburos.

En los últimos años, Vaca Muerta se transformó en uno de los activos estratégicos más relevantes del país y en el principal impulsor de la expansión de las exportaciones energéticas.

El crecimiento de la actividad también se vio favorecido por el avance de proyectos de infraestructura destinados a acompañar el aumento de la producción.

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Las inversiones apuntalan la expansión

El récord de mayo se produjo en un contexto de fuertes inversiones en el sector. Entre las iniciativas más relevantes se destacan el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), los proyectos para exportar Gas Natural Licuado (GNL) desde Río Negro y la ampliación de las instalaciones de procesamiento y transporte de petróleo y gas.

Estas obras son consideradas clave para sostener el crecimiento de la producción y aumentar la capacidad exportadora de la Argentina en los próximos años.

La expectativa del sector es que la entrada en operación de nuevos proyectos permita profundizar la tendencia y elevar aún más el aporte de la energía a la balanza comercial.

Un sector llamado a generar más divisas

El desempeño alcanzado en mayo refuerza las proyecciones que ubican al complejo energético entre los principales generadores de dólares de la economía argentina durante los próximos años.

Las perspectivas del sector indican que las exportaciones podrían seguir creciendo de la mano del petróleo, el gas natural y el desarrollo de proyectos vinculados al GNL, consolidando a la Argentina como un proveedor relevante de energía en los mercados internacionales.

Con estos resultados, mayo de 2026 quedó registrado como un mes histórico para la industria energética nacional y confirmó el papel central que Vaca Muerta está adquiriendo en la generación de ingresos para el país.