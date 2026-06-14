Es oficial: a partir de julio, tener este dispositivo en casa será más caro por el aumento de la energía

A partir de julio , los hogares que cuentan con asistentes virtuales deberán enfrentar una nueva realidad económica. La integración de estos dispositivos en la rutina diaria conlleva factores técnicos que suelen pasar desapercibidos, pero que ahora cobran relevancia ante las fluctuaciones en los costos operativos de la vivienda.

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La comodidad de tener un asistente siempre disponible para responder comandos de voz tiene implicaciones directas en el consumo mensual . Conocer el funcionamiento interno de estos aparatos y cómo responden a los cambios en el entorno regulatorio es esencial para mantener el control sobre los gastos del hogar.

En el Reino Unido , la autoridad reguladora Ofgem anunció un incremento del 13% en el tope de los precios de la energía a partir del 1 de julio de 2026 . Este ajuste elevará la factura anual promedio de 1.641 a 1.862 libras para quienes utilizan el sistema de débito directo. Como consecuencia, mantener un dispositivo Amazon Alexa conectado costará aproximadamente 3,24 libras adicionales al año por unidad.

Es fundamental aclarar que este "sobrecosto" no representa un nuevo abono solicitado por Amazon, sino el valor de la electricidad que el parlante consume incluso cuando parece estar apagado. Un dispositivo Echo en modo de espera absorbe entre 2 y 3 vatios constantes para permanecer en escucha activa. A diferencia de otros electrodomésticos donde el reposo reduce drásticamente el consumo, estos equipos no "duermen" nunca para poder detectar la palabra de activación .

Aunque 3,24 libras parezca una cifra modesta frente a las 16 libras que gasta una televisión en espera, el problema radica en el efecto acumulativo . En hogares de Italia y otros países de Europa, donde es común tener entre cinco y diez dispositivos conectados, el gasto deja de ser despreciable. Esta tendencia al encarecimiento es generalizada en el continente y se vincula al aumento de precios del gas por conflictos en Oriente Medio .

Cabe destacar, además, que el aumento del tope solo afecta a las tarifas variables. Quienes cuenten con contratos de precio fijo no verán alterado el costo operativo de sus asistentes virtuales a pesar de las oscilaciones del mercado.

Cómo reducir el consumo del asistente virtual y ahorrar en la factura de luz

Para mitigar el impacto del aumento energético, existen algunas medidas concretas que los usuarios pueden adoptar:

Agrupar los dispositivos en una toma de corriente inteligente para poder apagarlos todos de forma simultánea cuando no se utilicen.

para poder apagarlos todos de forma simultánea cuando no se utilicen. Apagar los altavoces inteligentes durante las horas en que nadie los usa, como durante la noche o al salir del hogar.

durante las horas en que nadie los usa, como durante la noche o al salir del hogar. Revisar cuántos dispositivos permanecen conectados de forma continua y evaluar cuáles son realmente indispensables.

Aplicar estas prácticas permitiría un ahorro estimado de entre 5 y 10 euros anuales por hogar.

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Qué es un dispositivo Alexa y por qué nunca deja de escuchar

Un Amazon Alexa es un parlante inteligente (smart speaker) que opera mediante inteligencia artificial y comandos de voz. Para que la interacción sea inmediata, el equipo permanece en un estado de escucha activa permanente para detectar su palabra de activación. Este detalle técnico implica que el dispositivo no entra nunca en un estado de reposo profundo o sueño real, diferenciándose de la mayoría de los electrodomésticos convencionales donde el reposo corta drásticamente el consumo.