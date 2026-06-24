Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para una vivienda con cuota de $1.130.00

Los créditos hipotecarios del Banco Nación destinados a la construcción de vivienda única permiten financiar una parte importante del proyecto, aunque exigen demostrar ingresos elevados para acceder al préstamo. Además, la entidad admite sumar ingresos de titulares y codeudores para alcanzar el monto requerido.

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 130 millones de pesos

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 140 millones de pesos

En este tipo de financiamiento , las cuotas se calculan en UVA y se pagan a largo plazo . Por eso, antes de iniciar una obra conviene conocer cuánto hay que ganar por mes y cuáles son las principales condiciones de la línea.

En esta simulación, el préstamo financia el 75% del valor de la obra y presenta una cuota inicial de $1.136.050 , equivalente a 565,62 UVAs. El proyecto tiene un valor de 119.492,75 UVAs, mientras que el monto financiado alcanza 89.619,56 UVAs.

Para calificar, el Banco Nación exige ingresos netos mensuales por $4.544.200 entre titulares y codeudores. Al mismo tiempo, los titulares deben acreditar al menos $2.272.100, ya que sus ingresos tienen que representar como mínimo el 50% del total requerido.

Plata / Dinero / Sueldo / Cobrar / Aguinaldo / Jubilado

El préstamo se ofrece con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5%, un Costo Financiero Total (CFT) del 6,11% TNA y una TEA del 6,28%.

Requisitos y condiciones para solicitar el financiamiento

El Banco Nación permite sumar hasta dos titulares y dos codeudores, que pueden ser familiares admitidos por la entidad, para alcanzar el nivel de ingresos necesario. Sin embargo, los titulares siempre deben aportar al menos la mitad del ingreso exigido.

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Además, se requiere acreditar la antigüedad laboral correspondiente según la actividad del solicitante y presentar la documentación respaldatoria, como DNI, recibos de sueldo o comprobantes de ingresos. El préstamo utiliza el sistema francés de amortización, con cuotas mensuales ajustadas por UVA, y contempla la posibilidad de cancelación anticipada en las condiciones previstas por el banco.

Este esquema está pensado para quienes buscan construir una vivienda única y cuentan con capacidad de pago suficiente para afrontar un compromiso financiero de largo plazo.