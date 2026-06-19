Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 130 millones de pesos

El Banco Nación ofrece créditos en UVA para construcción de vivienda única con cuotas que se actualizan mensualmente y exigen ingresos altos comprobables.

Para pedir un crédito hipotecario de la construcción se pueden sumar ingresos de titulares y hasta dos codeudores.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única se mantienen como una de las alternativas más utilizadas para proyectos de largo plazo, aunque con requisitos de ingresos elevados. En este esquema, el acceso depende tanto de la capacidad de pago como de la posibilidad de sumar ingresos familiares.

El financiamiento en UVA permite cubrir una parte importante del costo de obra, pero implica cuotas que se actualizan con la inflación y requieren ingresos estables para sostenerse durante décadas.

Qué sueldo necesitás para un crédito de construcción de 130,5 millones de pesos Para este caso, el Banco Nación financia hasta el 73% del proyecto, lo que permite acceder a un crédito de $130.500.000 para una vivienda valuada en $180.000.000, con un plazo de 30 años.

La cuota inicial se ubica en $823.636, equivalente a 411,5 UVAs, con un valor de la unidad de $2.001,54. El monto del préstamo representa 65.199,8 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 89.930,75 UVAs.

image La cuota inicial supera los $820.000 en este esquema a 30 años. Para acceder, se requieren ingresos netos de $3.294.545 mensuales entre titulares y codeudores. En paralelo, los titulares deben acreditar al menos $1.647.272, ya que deben aportar como mínimo el 50% del ingreso total exigido.