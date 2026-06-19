19 de junio de 2026 - 13:35

Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 130 millones de pesos

El Banco Nación ofrece créditos en UVA para construcción de vivienda única con cuotas que se actualizan mensualmente y exigen ingresos altos comprobables.

Para pedir un crédito hipotecario de la construcción se pueden sumar ingresos de titulares y hasta dos codeudores.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

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El financiamiento en UVA permite cubrir una parte importante del costo de obra, pero implica cuotas que se actualizan con la inflación y requieren ingresos estables para sostenerse durante décadas.

Qué sueldo necesitás para un crédito de construcción de 130,5 millones de pesos

Para este caso, el Banco Nación financia hasta el 73% del proyecto, lo que permite acceder a un crédito de $130.500.000 para una vivienda valuada en $180.000.000, con un plazo de 30 años.

La cuota inicial se ubica en $823.636, equivalente a 411,5 UVAs, con un valor de la unidad de $2.001,54. El monto del préstamo representa 65.199,8 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 89.930,75 UVAs.

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La cuota inicial supera los $820.000 en este esquema a 30 a&ntilde;os.

La cuota inicial supera los $820.000 en este esquema a 30 años.

Para acceder, se requieren ingresos netos de $3.294.545 mensuales entre titulares y codeudores. En paralelo, los titulares deben acreditar al menos $1.647.272, ya que deben aportar como mínimo el 50% del ingreso total exigido.

El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, sin aplicación del tope por CVS.

Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito

Para esta línea de construcción de vivienda única, el Banco Nación establece los siguientes requisitos:

  • Suma de ingresos: se pueden incluir hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares aporten al menos el 50% del ingreso total requerido.
  • Antigüedad laboral:
    • Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad mínima y 6 meses en el empleo actual.
    • Contratados: 4 años de actividad laboral comprobable.
    • Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad formal.
  • Documentación necesaria:
    • DNI de todos los intervinientes.
    • Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil.
    • Certificaciones contables o constancias impositivas para independientes.
  • Condiciones del préstamo:
    • Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
    • Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4% en los casos previstos.
    • Cuotas ajustadas por UVA sin tope por CVS, lo que puede generar variaciones en el tiempo.
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