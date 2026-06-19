Créditos hipotecarios para construir del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 130 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única se mantienen como una de las alternativas más utilizadas para proyectos de largo plazo, aunque con requisitos de ingresos elevados. En este esquema, el acceso depende tanto de la capacidad de pago como de la posibilidad de sumar ingresos familiares.
El financiamiento en UVA permite cubrir una parte importante del costo de obra, pero implica cuotas que se actualizan con la inflación y requieren ingresos estables para sostenerse durante décadas.
Qué sueldo necesitás para un crédito de construcción de 130,5 millones de pesos
Para este caso, el Banco Nación financia hasta el 73% del proyecto, lo que permite acceder a un crédito de $130.500.000 para una vivienda valuada en $180.000.000, con un plazo de 30 años.
La cuota inicial se ubica en $823.636, equivalente a 411,5 UVAs, con un valor de la unidad de $2.001,54. El monto del préstamo representa 65.199,8 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 89.930,75 UVAs.
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La cuota inicial supera los $820.000 en este esquema a 30 años.
Para acceder, se requieren ingresos netos de $3.294.545 mensuales entre titulares y codeudores. En paralelo, los titulares deben acreditar al menos $1.647.272, ya que deben aportar como mínimo el 50% del ingreso total exigido.
El crédito se otorga con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, sin aplicación del tope por CVS.
Requisitos y condiciones clave para acceder al crédito
Para esta línea de construcción de vivienda única, el Banco Nación establece los siguientes requisitos:
- Suma de ingresos: se pueden incluir hasta dos titulares y dos codeudores, siempre que los titulares aporten al menos el 50% del ingreso total requerido.
- Antigüedad laboral:
- Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad mínima y 6 meses en el empleo actual.
- Contratados: 4 años de actividad laboral comprobable.
- Autónomos y monotributistas: 2 años de actividad formal.
- Documentación necesaria:
- DNI de todos los intervinientes.
- Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos según el perfil.
- Certificaciones contables o constancias impositivas para independientes.
- Condiciones del préstamo:
- Sistema de amortización francés con cuotas mensuales.
- Posibilidad de cancelación anticipada con comisión del 4% en los casos previstos.
- Cuotas ajustadas por UVA sin tope por CVS, lo que puede generar variaciones en el tiempo.