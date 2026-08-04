4 de agosto de 2026 - 10:13

Grupo Fonther y la Ciudad de Mendoza abren la inscripción para la capacitación gratuita en paneles EPS Concrehaus

La propuesta está destinada a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Comienza el 5 de agosto y combina teoría, práctica en obra y modalidad virtual.

La capacitación comenzará el 5 de agosto y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en construcción industrializada.

La capacitación comenzará el 5 de agosto y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en construcción industrializada.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

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Para inscribirse o solicitar información, los interesados pueden comunicarse a través de las cuentas de Instagram @AcademiaFonther, @grupofonther y @ciudaddemendoza. La propuesta cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Producción, mediante la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, además del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Materiales Mendoza y la Unión Industrial Joven de Mendoza.

Arquitectos, ingenieros y profesionales del sector participarán de una formación que combina clases teóricas, prácticas en obra y encuentros virtuales.

Arquitectos, ingenieros y profesionales del sector participarán de una formación que combina clases teóricas, prácticas en obra y encuentros virtuales.

Más de 250 profesionales participarán de la capacitación sobre paneles EPS Concrehaus

La formación comenzará el 5 de agosto y se extenderá hasta el 19 de agosto, combinando clases teóricas, prácticas en obra y encuentros virtuales para brindar una capacitación integral sobre el sistema constructivo de paneles EPS Concrehaus.

Los asistentes recibirán contenidos sobre diseño arquitectónico y modulación, cálculo estructural, fundaciones, instalaciones, eficiencia térmica, sustentabilidad, dirección y control de obra, patologías, ensayos y normativas técnicas. Además, habrá módulos específicos dedicados a tipologías de paneles, cerramientos de galpones, premoldeados, hormigón visto, hormigón hidrolavado, balance térmico, módulos transportables y soluciones constructivas aplicadas.

Las clases teóricas se dictarán en Distrito 33 los días 5, 12 y 19 de agosto, de 17 a 19.30, mientras que la práctica en obra será el 15 de agosto y la consulta online el 17 de agosto.

Las inscripciones permanecen abiertas para una propuesta que aborda el sistema constructivo de paneles EPS Concrehaus con un enfoque técnico integral.

Las inscripciones permanecen abiertas para una propuesta que aborda el sistema constructivo de paneles EPS Concrehaus con un enfoque técnico integral.

Cómo inscribirse a la capacitación de Grupo Fonther y la Ciudad de Mendoza

La capacitación es organizada por Grupo Fonther junto con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en construcción industrializada con paneles EPS.

Las personas interesadas todavía pueden anotarse. Las inscripciones continúan abiertas y podés hacerlo mediante este link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceSoyNLBbWjIeFY1ACzFD0q1VE8yOR9w6d6zd5BiHuFpJI4Q/viewform

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