Grupo Fonther y la Ciudad de Mendoza abren la inscripción para la capacitación gratuita en paneles EPS Concrehaus

La propuesta está destinada a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Comienza el 5 de agosto y combina teoría, práctica en obra y modalidad virtual.

La capacitación comenzará el 5 de agosto y busca responder a la creciente demanda de profesionales especializados en construcción industrializada.

Grupo Fonther y la Ciudad de Mendoza realizarán este 5 de agosto una capacitación gratuita sobre el sistema constructivo de paneles EPS Concrehaus destinada a arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Con las inscripciones abiertas, quienes quieran participar todavía pueden anotarse antes del inicio de las actividades.

Para inscribirse o solicitar información, los interesados pueden comunicarse a través de las cuentas de Instagram @AcademiaFonther, @grupofonther y @ciudaddemendoza. La propuesta cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Producción, mediante la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, además del Colegio de Arquitectos de Mendoza, Materiales Mendoza y la Unión Industrial Joven de Mendoza.

Arquitectos, ingenieros y profesionales del sector participarán de una formación que combina clases teóricas, prácticas en obra y encuentros virtuales. Más de 250 profesionales participarán de la capacitación sobre paneles EPS Concrehaus La formación comenzará el 5 de agosto y se extenderá hasta el 19 de agosto, combinando clases teóricas, prácticas en obra y encuentros virtuales para brindar una capacitación integral sobre el sistema constructivo de paneles EPS Concrehaus.

Los asistentes recibirán contenidos sobre diseño arquitectónico y modulación, cálculo estructural, fundaciones, instalaciones, eficiencia térmica, sustentabilidad, dirección y control de obra, patologías, ensayos y normativas técnicas. Además, habrá módulos específicos dedicados a tipologías de paneles, cerramientos de galpones, premoldeados, hormigón visto, hormigón hidrolavado, balance térmico, módulos transportables y soluciones constructivas aplicadas.

Las clases teóricas se dictarán en Distrito 33 los días 5, 12 y 19 de agosto, de 17 a 19.30, mientras que la práctica en obra será el 15 de agosto y la consulta online el 17 de agosto.