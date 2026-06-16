Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 85 millones de pesos

Los créditos hipotecarios del Banco Nación también contemplan líneas para construcción de vivienda única, una opción destinada a quienes cuentan con un terreno y buscan financiar la obra. En estos casos, el acceso al préstamo depende tanto de los ingresos demostrables como del cumplimiento de los requisitos laborales establecidos por la entidad.
Para un proyecto de este nivel, el banco permite sumar ingresos entre titulares y codeudores, aunque exige que los titulares aporten al menos la mitad del total requerido para calificar.
Qué sueldo necesitás para construir con un crédito de 85 millones de pesos en el Banco Nación
Según la simulación, un crédito de $85.000.000 permite financiar la construcción de una vivienda valuada en $115.000.000, con una proporción de apoyo del 74% y un plazo de 25 años.
La cuota inicial es de $581.492, equivalente a 291,85 UVAs, con un valor de la unidad de $1.992,43. El monto del préstamo representa 42.661,47 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 57.718,46 UVAs.
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La cuota inicial de este préstamo supera los $580.000 mensuales.
Para acceder al financiamiento, el Banco Nación exige ingresos netos conjuntos por $2.325.968 mensuales entre titulares y codeudores. A su vez, los titulares deben acreditar como mínimo $1.162.984, ya que sus ingresos tienen que representar al menos el 50% del total exigido.
El préstamo se ofrece con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 6%, una Tasa Efectiva Mensual (TEM) del 0,5% y un Costo Financiero Total (CFT) de 6,11% TNA y 6,29% TEA, bajo un esquema en UVA y sin adhesión al tope por CVS.
Requisitos y condiciones para acceder al crédito de construcción
Para solicitar esta línea hipotecaria, el Banco Nación establece las siguientes condiciones:
- Se pueden sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores (como padres, hijos o hermanos), siempre que los titulares aporten al menos la mitad de los ingresos exigidos.
- Antigüedad laboral mínima:
- Empleados en relación de dependencia: 1 año de antigüedad, con al menos 6 meses en el puesto actual.
- Trabajadores contratados: 4 años de actividad laboral.
- Autónomos inscriptos en Ganancias: 2 años de actividad.
- Monotributistas: 2 años de antigüedad en la actividad.
- Documentación requerida:
- DNI de titulares y codeudores.
- Recibos de sueldo o comprobantes de ingresos, según corresponda.
- Constancias impositivas y certificaciones contables para trabajadores independientes.
- Características del préstamo:
- Sistema de amortización francés, con cuotas mensuales.
- Posibilidad de cancelación anticipada total o parcial, con una comisión del 4% en los casos previstos por la entidad.
- Al no contar con tope CVS, las cuotas se actualizan según la evolución de la UVA.