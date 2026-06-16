Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: qué sueldo necesitás para un préstamo de 85 millones de pesos

La línea para construcción del Banco Nación mantiene una tasa fija del 6% en UVA y permite financiar proyectos de vivienda única a largo plazo.

El banco permite sumar ingresos de titulares y codeudores para acceder al financiamiento.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación también contemplan líneas para construcción de vivienda única, una opción destinada a quienes cuentan con un terreno y buscan financiar la obra. En estos casos, el acceso al préstamo depende tanto de los ingresos demostrables como del cumplimiento de los requisitos laborales establecidos por la entidad.

Para un proyecto de este nivel, el banco permite sumar ingresos entre titulares y codeudores, aunque exige que los titulares aporten al menos la mitad del total requerido para calificar.

Qué sueldo necesitás para construir con un crédito de 85 millones de pesos en el Banco Nación Según la simulación, un crédito de $85.000.000 permite financiar la construcción de una vivienda valuada en $115.000.000, con una proporción de apoyo del 74% y un plazo de 25 años.

La cuota inicial es de $581.492, equivalente a 291,85 UVAs, con un valor de la unidad de $1.992,43. El monto del préstamo representa 42.661,47 UVAs, mientras que el valor total de la obra asciende a 57.718,46 UVAs.

image La cuota inicial de este préstamo supera los $580.000 mensuales. Para acceder al financiamiento, el Banco Nación exige ingresos netos conjuntos por $2.325.968 mensuales entre titulares y codeudores. A su vez, los titulares deben acreditar como mínimo $1.162.984, ya que sus ingresos tienen que representar al menos el 50% del total exigido.