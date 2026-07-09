Paritarias UOM: se reabre la negociación salarial para definir nuevos aumentos para los metalúrgicos

La UOM retomará las paritarias con las cámaras empresarias para avanzar en una nueva negociación salarial destinada a actualizar los ingresos de los trabajadores alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 260/75.

Aumento de salario en julio: estos son los gremios que cerraron las mejores paritarias

El gremio metalúrgico buscará acordar una nueva pauta salarial que reemplace al esquema vigente, mientras continúa aplicándose el último acuerdo homologado que estableció aumentos sobre los salarios básicos del sector durante 2025 y 2026.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volverá a reunirse con las cámaras empresarias para discutir una nueva actualización salarial para los trabajadores comprendidos en el CCT 260/75. La reapertura de las paritarias se produce luego de finalizar el período contemplado en el último acuerdo y tendrá como eje central la definición de una nueva escala de haberes.

El último acuerdo homologado mantiene vigentes las escalas salariales del CCT 260/75 hasta la definición de una nueva pauta.

Mientras avanzan las conversaciones entre las partes, continúa vigente el acuerdo celebrado entre la UOM y las entidades empresarias, homologado mediante la Disposición (DNRyRT) 207/2026 . Ese entendimiento estableció incrementos sobre los salarios básicos del convenio colectivo mediante subas aplicadas en noviembre de 2025, enero de 2026 y abril de 2026.

Además, las partes acordaron que las escalas salariales vigentes desde abril de 2026 funcionarían como base para las futuras negociaciones. De esta manera, los valores establecidos en el último acuerdo serán el punto de referencia para discutir los próximos aumentos del sector metalúrgico.

El acuerdo también incluyó el pago de una gratificación extraordinaria no remunerativa de carácter excepcional, que se abonó junto con los salarios correspondientes entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Los montos establecidos fueron de $35.000 en octubre, $15.000 en noviembre, $35.000 en diciembre, $15.000 en enero, $25.000 en febrero y $35.000 en marzo.

Los trabajadores de la Rama 17 cuentan con valores salariales establecidos desde abril de 2026, que serán la base de la próxima negociación. IA

Estas sumas no fueron incorporadas a los salarios básicos y podían ser absorbidas o compensadas por adelantos otorgados por los empleadores. A su vez, desde el 1 de abril de 2026 se fijó como base de cálculo un valor hora de $4.313,43 para la categoría ingresante de la Rama 17, con la adecuación proporcional para el resto de las categorías incluidas en el CCT 260/75.

Como consecuencia de la homologación del acuerdo, los salarios básicos mensualizados vigentes desde abril de 2026 para el personal de la Rama 17 quedaron establecidos de la siguiente manera:

Administrativo de 1ª: $833.257,48

$833.257,48 Administrativo de 2ª: $924.757,89

$924.757,89 Administrativo de 3ª: $1.067.769,96

$1.067.769,96 Administrativo de 4ª: $1.166.170,85

$1.166.170,85 Técnico de 1ª: $833.257,48

$833.257,48 Técnico de 2ª: $924.900,72

Asimismo, el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para una jornada completa continúa vigente en $1.036.390, de acuerdo con las escalas salariales homologadas.

La expectativa por la nueva paritaria metalúrgica y los próximos aumentos

Con la nueva instancia de negociación salarial, la UOM y las cámaras empresarias deberán definir la actualización de las escalas del CCT 260/75 para los trabajadores metalúrgicos. El objetivo será alcanzar un nuevo acuerdo que contemple la evolución de los salarios y establezca las condiciones para el próximo período.

Hasta que las partes logren un entendimiento y el acuerdo sea homologado por la autoridad laboral correspondiente, seguirán vigentes los valores definidos en la última paritaria aprobada mediante la Disposición (DNRyRT) 207/2026.

La expectativa del sector estará puesta en el resultado de las próximas reuniones, donde se buscará determinar los nuevos incrementos salariales y la continuidad de la actualización de los ingresos de los trabajadores representados por la organización gremial.