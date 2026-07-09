Cuánto cobran las empleadas domésticas en julio 2026: salarios actualizados por categoría

Las empleadas domésticas recibirán en julio de 2026 una nueva suba en sus haberes , correspondiente al último tramo del aumento escalonado definido para el sector. La actualización contempla un incremento del 1,4% sobre los salarios vigentes y completa el esquema de aumentos establecido para los trabajadores de casas particulares.

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Paritarias UOM: se reabre la negociación salarial para definir nuevos aumentos para los metalúrgicos

La medida fue fijada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución N° 4/2026 , que determinó ajustes progresivos entre abril y julio tomando como referencia los valores salariales de marzo .

El incremento de julio completa la serie de actualizaciones salariales previstas para el sector. El esquema comenzó con una suba del 1,8% en abril , continuó con un 1,6% en mayo y un 1,5% en junio , siempre calculados sobre los valores ya ajustados del mes anterior.

El aumento completa el cronograma de incrementos definido para las empleadas domésticas durante los primeros meses de 2026.

A partir de julio , además del aumento del 1,4% , se incorpora de forma definitiva al salario básico el 50% restante de una suma no remunerativa establecida en marzo . La primera mitad de ese monto ya había sido incorporada en abril .

De esta manera, la escala salarial vigente para las distintas categorías del servicio doméstico quedó conformada de la siguiente manera:

Supervisor/a

Personal encargado de la coordinación y control de las tareas realizadas por dos o más trabajadores.

Con retiro: $4.438,77 por hora | $553.725,91 por mes .

| . Sin retiro: $4.829,13 por hora | $612.673,11 por mes.

Personal para tareas específicas

Incluye cocineros o trabajadores contratados para tareas del hogar que requieren especial idoneidad.

Con retiro: $4.223,25 por hora | $517.006,43 por mes .

| . Sin retiro: $4.597,18 por hora | $571.426,17 por mes.

Caseros

Comprende el cuidado general y la preservación de una vivienda donde la persona trabajadora reside.

Monto único: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes.

Las tareas generales, cuidado de personas y categorías específicas tienen distintos valores mínimos de acuerdo con la normativa vigente.

Asistencia y cuidado de personas

Incluye tareas de acompañamiento y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas enfermas o con discapacidad.

Con retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes .

| . Sin retiro: $4.435,86 por hora | $558.972,92 por mes.

Personal para tareas generales

Abarca tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas.

Con retiro: $3.733,72 por hora | $458.053,22 por mes .

| . Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 por mes.

Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas diarias, cinco días a la semana

Para quienes realizan tareas generales durante 4 horas por día, cinco días a la semana, la jornada semanal alcanza las 20 horas. Al encontrarse por debajo de las 24 horas semanales para un mismo empleador, corresponde la modalidad de pago por hora.

Con la escala de julio de 2026, una trabajadora de tareas generales con retiro cobra $3.733,72 por hora. En una semana de 20 horas, el cálculo aproximado es de $74.674,40 semanales, mientras que el monto mensual estimado ronda los $298.697,60, considerando 4 semanas de trabajo.

Además del salario básico, pueden corresponder otros adicionales obligatorios, como el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020 y el adicional por zona desfavorable del 31% para quienes se desempeñen en determinadas provincias y regiones del país.