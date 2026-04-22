El Ministro de Seguridad señaló que se trata de delitos que le cuestan dinero y recursos al Estado, por lo que avanzarán con un protocolo de resarcimiento económico.

El Gobierno de Córdoba cobrará a los padres los operativos por amenazas en las escuelas | Imagen ilustrativa

Frente a las falsas amenazas por tiroteos en diferente escuelas del país, las autoridades avanzaron con protocolos y medidas para prevenir esta situación. El Gobierno de Córdoba dispuso que los padres de los chicos que realicen intimidaciones a los establecimientos, deberán pagar los costos de los operativos de seguridad.

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros explicó lo que implica un procedimiento de estas características y el gasto que genera al Estado. "Cada operativo moviliza personal policial, móviles, sistemas de emergencia, tareas investigativas y recursos tecnológicos, afectando capacidades que deberían estar destinadas a la prevención del delito en otros puntos de la provincia”, señaló a Cadena3

Asimismo, indicó que las alertas por amenzas o falsas alarmas alteran el normal funcionamiento de la escuela, generando "angustia en estudiantes, docentes y familiares, lo que obliga a una respuesta inmediata del Estado". Por este motivo, el Gobierno de Córdoba ratificó la política de tolerancia cero frente a estas situaciones y destacó que se avanzará, no sólo con consecuencias penales para los responsables, sino también se producirá el recoro de los costos operativos.

Alumnos, escuela El Gobierno de Córdoba anunció que cobrará a los padres los operativos por amenazas en las escuelas "Vamos a buscar la responsabilidad patrimonial resarcitoria de aquellos progenitores de los menores que hacen esto. No es una travesura o una broma, es un delito que le cuesta al Estado una buena cantidad de dinero", señaló

El funcionario destacó que se cuantificará el costo del operativos policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación y se procederá a investigar a los padres de los menores involucrados para exigir el resarcimiento económico.

Medidas en Mendoza por amenazas en escuelas Desde la Dirección General de Escuelas se activó un protocolo de seguridad y prevención en los establecimientos: los chicos no podrán acudir a la escuela con mochilas o bolsos, para así controlar el ingreso de armas. Siguiendo la recomendación de la DGE, en muchas escuelas mendocinas se dispuso que esta semana los chicos no llevaran sus útiles en mochilas. Incluso, en muchos de estos edificios hubo efectivos policiales en la puerta, controlando este detalle. No obstante, García Zalazar indicó que las autoridades de cada escuela dispondrán si autorizan o no a los chicos a ir con mochilas o bolsos.