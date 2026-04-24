Luego de las graves amenazas de muerte en su contra: las dura confesión de Luis Ventura

Luis Ventura atraviesa días de fuerte tensión luego de denunciar una serie de amenazas de muerte que recibió por WhatsApp y que también involucraron a su familia. En medio de esa situación, un joven de 26 años fue detenido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acusado de coacción agravada .

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Consultado por Karina Mazzocco sobre qué siente al recibir amenazas de este nivel, Ventura trazó un paralelismo con el ambiente del fútbol y las situaciones de violencia que vivió en ese ámbito. “ El que ha conocido el fútbol , en todas sus expresiones, con el tema de hinchadas, barrabravas y fútbol del ascenso , al entrar a la cancha uno a veces recibe una descarga verbal y de agresividad”, expresó.

Ventura explicó que, frente a este tipo de intimidaciones, su primera reacción siempre fue realizar las denuncias correspondientes para que intervengan las fuerzas de seguridad. “ No hay peor gestión que lo que no se hace ”, sostuvo al remarcar la importancia de dejar asentados estos episodios y permitir que la investigación avance por la vía judicial.

Durante el programa, Alejandra Maglietti comentó que había hablado con el abogado del periodista, Martín Francolino, quien confirmó que la causa avanzó rápidamente y que la investigación se encuentra en pleno proceso judicial.

Más adelante, el panelista Oliver Quiroz le preguntó si estas amenazas modificaban su forma de opinar públicamente o si condicionaban su trabajo periodístico. Ventura respondió que la profesión obliga muchas veces a atravesar situaciones incómodas y aseguró que, con el tiempo, priorizó la información por encima de la opinión personal.

“Cada vez más elijo la información por sobre la opinión, estoy tratando de suplir la opinión con testimonios propios de los protagonistas de las historias”, afirmó. Además, agregó que prefiere que sean los propios involucrados quienes expliquen sus acciones y decisiones antes que emitir juicios personales que puedan resultar demasiado duros.

La detención del sospechoso en San Nicolás

La causa judicial indica que las amenazas comenzaron el 20 de abril de 2025, cerca de las 21, cuando Ventura empezó a recibir mensajes intimidatorios desde distintos números nacionales e internacionales. Según la denuncia, esos textos incluían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidos tanto a él como a integrantes de su entorno familiar.

Luis Ventura Luis Ventura se refirió al caso Epstein y llamó la atención al vincular la causa con la serie animada Los Simpson.

El periodista vinculó estos mensajes con su participación como invitado en un programa de televisión emitido ese mismo día, donde había expuesto información de interés público. Las intimidaciones volvieron a repetirse el 12 y 28 de junio y también el 2 de septiembre de 2025, siempre desde diferentes líneas telefónicas, lo que fortaleció la hipótesis de un hostigamiento sostenido en el tiempo.