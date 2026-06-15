El canal de streaming Blender prepara un homenaje al youtuber Gaspi y a Lucas Vignale este lunes

Tras el trágico accidente en Río de Janeiro, el canal de streaming estrenará esta noche un episodio de la serie que el youtuber y el realizador habían filmado. A qué hora será.

Blender rendirá homenaje este lunes a las 21 a Gaspi y al realizador audiovisual Lucas Vignale, fallecidos este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. El canal de streaming confirmó la realización de una programación especial a través de un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte de ambos integrantes de uno de sus proyectos más recientes.

"Con profundo dolor, Blender despide a Gaspar Prim Díaz, Gaspi, y a Lucas Vignale", señaló la señal. En el mensaje, definió al creador de contenido como "una de las voces más singulares, sensibles y potentes de la escena digital argentina" y destacó también el trabajo de Vignale, quien se desempeñaba como director de su último proyecto audiovisual.

El canal de streaming se prepara para un sensible homenaje El homenaje será conducido por Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti, y contará con la participación de amigos y colegas de Gaspi y de Lucas Vignale, quienes compartirán recuerdos y testimonios sobre ambos.

image El equipo de producción de "Gaspi visita tu hogar", donde se pueden ver al youtuber y a Vignale. Foto: Gentileza. Una vez finalizado el segmento especial, Blender emitirá los dos capítulos ya estrenados de "Gaspi visita tu hogar", la serie on demand protagonizada por Gaspi y dirigida por Vignale que representaba el desembarco formal del youtuber en el universo del streaming, manteniendo el humor absurdo e incómodo que lo convirtió en una figura reconocida de Internet.

Además, el canal anunció que presentará en exclusiva uno de los dos episodios inéditos de la temporada, de un total de cuatro que habían sido grabados. Por el momento, continúa siendo una incógnita si el capítulo restante llegará a estrenarse.

Días atrás, el propio Lucas Vignale había revelado que la serie ya estaba completamente filmada, una circunstancia que ahora convierte a ese material en uno de los últimos trabajos realizados junto a Gaspi y que adquirirá un significado especial en el marco del homenaje organizado por Blender.