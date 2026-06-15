Murió Gaspi a los 23 años: las premoniciones en sus videos y cómo fue el choque de helicópteros

Continúa la conmoción por el choque de helicópteros en Río de Janeiro (Brasil ), que dejó a seis fallecidos, entre ellos, los argentinos Gaspi (youtuber) y Lucas Vignale (director de videoclips), así como el cantante estadounidense Oliver Tree.

De las entrevistas callejeras a la fama masiva: la historia de Gaspi

Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

El trágico accidente sucedió a las 8.59 de la mañana de este domingo, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona llamada Recreio dos Bandeirantes, al oeste de la ciudad brasileña.

Según los reportes del Cuerpo de Bomberos y la prensa vecina, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave.

Dois helicópteros colidiram no ar e caíram sobre um pátio no Recreio dos Bandeirantes, atingindo veículos no local. As imagens da cena são impressionantes. Autoridades apuram as causas do ocorrido pic.twitter.com/GquWDo08Xh

Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, localizaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos 100 metros del sitio del impacto inicial.

Además de las seis muertes, el incidente provocó una destrucción material considerable. Es que uno de los helicópteros cayó dentro del estacionamiento de una concesionaria, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud y destruyó alrededor de 20 autos eléctricos, tal como se aprecia en imágenes y videos viralizados en redes sociales.

En la primera aeronave, registrada con la matrícula PP-MAC, se constató el fallecimiento del piloto brasileño Alexandre Souza, el músico estadounidense Nickel Oliver Tree, el productor Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y el youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz.

En el segundo helicóptero, matrícula PR-DJJ, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos hallaron el cuerpo sin vida de su único tripulante, el piloto Charles Marsillac.

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río.

Qué decía Gaspi sobre la muerte

El temprano deceso de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi en las redes, puso de vuelta en agenda dos intervenciones públicas del creador argentino de 23 años sobre su propio final: una entrevista de 2025 en The Wild Project y un mensaje publicado en X en 2021, que sus seguidores compartieron después de darse a conocer el trágico fallecimiento este domingo.

“La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, dijo el joven a ese canal de YouTube, mientras fumaba.

Ante la pregunta del streamer español Jordi Wild sobre adónde iría “si existiera”, Gaspi contestó: “¿Yo? Al cielo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattsalic/status/2066234460656263467?s=20&partner=&hide_thread=false Siempre que muere alguien joven pega distinto. QEPD Gaspi.

Hace poco habló del más allá con Jordi Wild pic.twitter.com/TGKlV6J4rY — mattsalic (@mattsalic) June 14, 2026

Además, Gaspi ya había dejado una frase sobre su muerte en su cuenta de la red social X. “Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: corte”, escribió el youtuber en marzo de 2021. Gaspi utilizaba en sus videos el término "corte" como código para marcar la transición entre una grabación y la siguiente.

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En un video publicado en diciembre de 2024, Gaspi viajaba en un taxi. En el vidrio del auto se observan claramente los números “06” y “14”, que coinciden con la fecha de su fallecimiento: 14 de junio.

Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024 Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024 Captura de video