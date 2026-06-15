15 de junio de 2026 - 10:30

Murió Gaspi a los 23 años: las premoniciones en sus videos y cómo fue el choque de helicópteros

El youtuber falleció en un accidente aéreo en Río de Janeiro. Junto a él también perdieron la vida el director argentino Lucas Vignale, el cantante estadounidense Oliver Tree y tres personas más.

El youtuber argentino Gaspi murió en un choque de helicópteros en Brasil

El youtuber argentino Gaspi murió en un choque de helicópteros en Brasil

Foto:

Web
Premonitorio: 06.14 en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024

Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río.

Murieron el youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree en un choque de helicópteros en Río de Janeiro

Por Redacción Espectáculos
Quién era Gaspi, el influencer argentino que se convirtió en un fenómeno del humor digital.

De las entrevistas callejeras a la fama masiva: la historia de Gaspi

Por Redacción Espectáculos

El trágico accidente sucedió a las 8.59 de la mañana de este domingo, hora local, cuando los dos helicópteros impactaron en una zona llamada Recreio dos Bandeirantes, al oeste de la ciudad brasileña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pri_usabr1/status/2066180008893145527?s=20&partner=&hide_thread=false

Según los reportes del Cuerpo de Bomberos y la prensa vecina, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y encontraron cinco cuerpos calcinados dentro de la primera aeronave.

Minutos más tarde, al ampliar el radio de búsqueda, localizaron el sexto cuerpo en el segundo helicóptero, que había caído a unos 100 metros del sitio del impacto inicial.

Además de las seis muertes, el incidente provocó una destrucción material considerable. Es que uno de los helicópteros cayó dentro del estacionamiento de una concesionaria, lo que desencadenó un incendio de gran magnitud y destruyó alrededor de 20 autos eléctricos, tal como se aprecia en imágenes y videos viralizados en redes sociales.

En la primera aeronave, registrada con la matrícula PP-MAC, se constató el fallecimiento del piloto brasileño Alexandre Souza, el músico estadounidense Nickel Oliver Tree, el productor Lucas Brito Chaves, Lucas Vignale y el youtuber Gaspar "Gaspi" Prim Díaz.

En el segundo helicóptero, matrícula PR-DJJ, los rescatistas del Cuerpo de Bomberos hallaron el cuerpo sin vida de su único tripulante, el piloto Charles Marsillac.

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río
Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río.

Gaspi y Oliver Tree, entre los fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en Río.

Qué decía Gaspi sobre la muerte

El temprano deceso de Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi en las redes, puso de vuelta en agenda dos intervenciones públicas del creador argentino de 23 años sobre su propio final: una entrevista de 2025 en The Wild Project y un mensaje publicado en X en 2021, que sus seguidores compartieron después de darse a conocer el trágico fallecimiento este domingo.

“La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, dijo el joven a ese canal de YouTube, mientras fumaba.

Ante la pregunta del streamer español Jordi Wild sobre adónde iría “si existiera”, Gaspi contestó: “¿Yo? Al cielo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mattsalic/status/2066234460656263467?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, Gaspi ya había dejado una frase sobre su muerte en su cuenta de la red social X. “Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: corte”, escribió el youtuber en marzo de 2021. Gaspi utilizaba en sus videos el término "corte" como código para marcar la transición entre una grabación y la siguiente.

image

En un video publicado en diciembre de 2024, Gaspi viajaba en un taxi. En el vidrio del auto se observan claramente los números “06” y “14”, que coinciden con la fecha de su fallecimiento: 14 de junio.

Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024
Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024

Premonitorio: "06.14" en un video de Gaspi publicado en diciembre de 2024

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/teKa088/status/2066266052275667256?s=20&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lucas Vignale, productor audiovisual.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió junto a Gaspi en Brasil

Por Redacción Espectáculos
Tragedia en Brasil.

Dos helicópteros chocaron sobre un concesionario en Brasil: seis personas muertas

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fue arrojada al vacío sin arnés, en Brasil. 

Quién era Maria Eduarda Rodrigues, la joven que murió tras ser lanzada al vacío sin arnés de seguridad

 Vinicius Junior (abajo) de Brasil disputa el balón con Achraf Hakimi (c) de Marruecos este sábado, durante un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Brasil reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Marruecos en su debut en el Mundial 2026