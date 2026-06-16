El impactante mensaje del padre de Gaspi tras su muerte en Brasil: "Yo creo que no fue un accidente"

Tras el accidente ocurrido el pasado domingo en Brasil donde chocaron dos helicópteros, la noticia dejó en shock al mundo del streaming argentino y global. Este suceso se llevó la vida de seis personas, entre ellas estaba el argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

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Mientras la noticia se expandía en las redes sociales, Ricardo Prim, padre de Gaspi, no sale del shock y está sumido en un dolor que nunca antes había vivido. El hombre es dueño de una librería en Puerto Madryn y utilizó sus redes sociales para despedirse de su hijo.

Apenas había ocurrido el accidente el domingo, Ricardo subió una imagen con el mensaje “infinita tristeza”, una síntesis del gran impacto que provocó la pérdida de su hijo.

Por otro lado, luego de confirmarse la noticia, publicó dos imágenes de Gaspi en diferentes momentos de su vida, una de la infancia y otra ya en la adultez, acompañadas de una frase sencilla: “Gaspi, te quiero siempre”.

Pese al fuerte momento, Ricardo volvió a abrir su local. “Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi”, confesó el padre del creador de contenido.

Por otro lado, Ricardo expresó que sus dudas sobre las circunstancias del accidente. "No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", explicó.

El creador de contenido argentino viajaba en uno de los helicópteros junto al cantante estadounidense, además del director argentino Lucas Vignale. el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza.

"Gaspi estaba mucho acá en la librería de chiquito. Siempre vi creatividad en él. Cuando era chico yo decía que iba a ser director de cine. Veíamos las películas de Batman juntos. Siempre fue un chiquito muy inteligente y muy sensible", detalló Ricardo.