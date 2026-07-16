Así vive Sol Pérez con su esposo Guido Mazzoni: su casa con diseño moderno y comodidad en cada ambiente

La casa de Sol Pérez y Guido Mazzoni refleja una estética actual, luminosa y funcional. La propiedad combina ambientes amplios, colores neutros, muebles claros y una distribución abierta que favorece la vida cotidiana. El diseño no apuesta por la sobrecarga decorativa.

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La idea principal es generar espacios cómodos, conectados entre sí y fáciles de usar , con una fuerte presencia de luz natural y materiales cálidos.

La vivienda responde a una línea contemporánea. Predominan paredes claras, tonos grises, madera, textiles neutros y mobiliario de líneas simples .

Uno de los puntos más destacados del interior son los techos elevados con vigas visibles en tonos claros. Ese recurso aporta sensación de amplitud y hace que los ambientes se vean más abiertos.

La decoración suma objetos puntuales, pero evita llenar cada rincón. El resultado es una casa moderna, aunque con una búsqueda de calidez familiar.

La cocina como centro de la casa

La cocina ocupa un lugar importante dentro de la vivienda. Tiene superficies en tonos grises, muebles claros y terminaciones en madera, una combinación que genera contraste sin perder armonía.

El espacio se integra visualmente con el resto de las áreas comunes. Esto permite que la cocina no quede aislada, sino que funcione como parte activa de la vida familiar.

Living, comedor y ambientes conectados

En las áreas comunes predominan mesas de madera, sillas tapizadas en tonos neutros y objetos decorativos minimalistas.

El living se conecta con el comedor y con otros sectores de la casa, generando una circulación fluida. Esta distribución ayuda a que los ambientes se sientan más grandes y permite compartir actividades sin dividir demasiado los espacios.

El cuarto del bebé y los detalles más personales

Uno de los ambientes con mayor personalidad es el cuarto del bebé Marco, donde aparecen motivos inspirados en la naturaleza.

Ese espacio rompe parcialmente con la neutralidad del resto de la casa y suma un tono más lúdico, sin abandonar la estética general. La decoración mantiene una línea suave, pensada para acompañar la rutina familiar.

Jardín amplio, pileta y vida al aire libre

El exterior completa la propuesta con un jardín amplio y una pileta de buen tamaño, rodeada por un cerco de seguridad.