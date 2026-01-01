La vaguada costera y la acumulación de humo impidieron que miles de turistas disfrutaran del espectáculo.

Video: la niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso.

El esperado espectáculo pirotécnico de Año Nuevo en el borde costero chileno, uno de los más famosos de Sudamérica, tuvo un desenlace inesperado este 1° de enero. La presencia de la vaguada costera (neblina densa) cubrió por completo la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, dejando a miles de turistas, entre ellos una gran afluencia de mendocinos, prácticamente a ciegas frente a las explosiones.

Video: la niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso Video: la niebla arruinó el show de fuegos artificiales en Viña del Mar y Valparaíso. Un show de 20 minutos que no se vio El evento, a cargo de la empresa colombiana El Vaquero, prometía una exhibición de veinte minutos con novedosas figuras y colores distribuidos en diecisiete puntos de lanzamiento. Sin embargo, las condiciones climáticas jugaron en contra desde el primer minuto.

Embed Así se vieron los fuegos artificiales desde los cerros de Valparaíso@TVN @adnradiochile @radio_festival @biobio @laestrellavalpo #anonuevo2026 #HappyNewYear2026 #FelizAnoNuevo2026 #FelizAñoNuevo pic.twitter.com/S77FetN0Yl — Christian Cárdenas (@ccardenassilva) January 1, 2026 La combinación de la humedad de la vaguada y la falta de viento generó un "efecto biombo": el humo de las mismas explosiones quedó atrapado en la bahía sin poder disiparse. Esto provocó que lo que debía ser una fiesta de luces se transformara en un resplandor difuso detrás de una cortina gris.

Personas que estuvieron en el lugar expresaron su frustración en Radio Bio Bio: "No vimos nada, literalmente no se vio nada".

Embed Asi se vio desde mi dpto mongolico pic.twitter.com/iH57RlvDTQ — Rodrigo Reveco (@RodrigoRev80421) January 1, 2026 A pesar de las quejas por la visibilidad, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, puso el foco en el éxito comercial y turístico de la jornada. Según la funcionaria, la alta convocatoria fue esencial para la reactivación económica de la comuna, con una ocupación hotelera y gastronómica que colmó las expectativas para recibir este 2026.