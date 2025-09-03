Mar Tarrés respondió a las duras críticas que recibió por su cambio físico: "Hasta suicidarme..."

Tarrés expuso sin filtros el acoso digital que sufrió en las redes sociales debido a su apariencia física.

La modelo y empresaria Mar Tarrés compartió los momentos más duros de su vida marcados por el bullying y el acoso. Relató su historia en el programa Mujeres Argentinas, conducido por María Belén Ludueña en El Trece. Recordó episodios de hostigamiento desde la infancia y detalló cómo esos ataques se intensificaron con su exposición mediática.

La historia de Tarrés comenzó en la moda y los medios, y el de la lucha interna contra los prejuicios sociales. En 2016, al ser elegida Chica del Verano en Carlos Paz, vivió uno de los momentos más críticos. Pesaba cerca de 150 kilos y, en lugar de recibir reconocimiento, se convirtió en blanco de ataques en redes sociales.

En la entrevista recordó que, tras jornadas de acoso virtual, llegó a pensar en no querer despertarse al día siguiente. Esa coronación, lejos de representar un triunfo, la expuso a una tormenta de comentarios hirientes que marcaron su recorrido posterior.

Embed Mar Tarres, en exclusiva en #MujeresArgentinas. Habló sobre el antes y después de su cambio físico y más. pic.twitter.com/l6SfUmSdcJ — eltrece (@eltreceoficial) September 3, 2025 Durante la charla televisiva, Tarrés no evitó las confesiones más crudas: “Hace unos años he llegado a querer hasta suicidarme por la cantidad de acoso y bullying que sufrí en las redes sociales, aparte de que fui una niña que sufrió bullying en la escuela, siendo gordita”.

Con el tiempo, aseguró haber resignificado ese dolor. “Como empresaria en las redes sociales aprendí que ya está, que el bullying es para todo el mundo, que no es para mí, que no es personal”, expresó. También describió a los agresores anónimos: “Detrás de un teclado, de un celular, hay personas frustradas que seguramente están al pedo en la casa, que no tienen laburo, que no tienen nada que hacer”. Incluso admitió haber decidido capitalizar esa exposición negativa: “Voy a hacer plata con la gente que me bardea”.