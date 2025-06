Mendoza Buxers: el equipo de básquet que une capacidades

Gaetano Senese Calivares (11) vive en Luján de Cuyo y tiene Síndrome de Down . Pero su rasgo distintivo es esa sonrisa indeleble y que no se borra de su rostro por nada en el mundo (o casi nada), así como también los fuertes abrazos que da a sus familiares y amigos cuando se lo propone (o sea, en todo momento). Disfruta al máximo de hacer deportes , tanto que sus padres - Harold y Patricia - lo llevaron a descubrir el mundo del fútbol y del rugby . Y ahora Gae es uno de los integrantes de los Mendoza Buxers .

Basquet Mixed Ability 2.jpg Básquet e inclusión: cuando el deporte destruye barreras y solo importa jugar y divertirse. Foto: Gentileza Ciudad de Mendoza

"Mendoza Buxers está apuntado a la integración entre chicos con discapacidad intelectual -no motriz- de cualquier tipo y chicos sin discapacidad, cualquier tipo. Hoy tenés escuelas, gimnasios y clubes que rechazan a chicos con discapacidad porque les dicen que necesitan de un lugar 'especial', pero en ningún lado está ese lugar. La discapacidad no tiene que ser vista como un problema, sino como un tema de educación en el que hay que trabajar. La idea siempre es que alguien haga algo, y desde nuestro lugar, tratamos demostrar que no es imposible", describe a su turno Analía Meraglia, quien -junto a Marcelo Goldman- son los impulsores de los deportes Mixed Ability en Mendoza (a los Buxers se suman Los Cuyis, en el rugby).

Sin barreras

Aunque Gae es parte de los Buxers desde sus inicios -es uno de los fundadores y donde se ha vuelto inseparable e incondicional de sus amigos y compañeros, Martino Núñez y Juani Gómez Massat-, los nervios de la presentación oficial no faltaron el miércoles 11 en la Federación de Box. "¡Un miedo tenía!", describe, siempre sonriente, siempre feliz, siempre buena onda.

"A veces, por los nervios, pasábamos la pelota como en rugby o la pateáramos como en fútbol, mezclábamos todo", sigue, entre risas. Mientras tanto, emocionados y orgullosos, Harold, Pato y los padres de todos los jugadores aplaudían y vitoreaban a sus hijos.

Muchos de los chicos y chicas que hoy están en el equipo de básquet de los Buxers han pasado -o, incluso, siguen estando- por Los Cuyis. De hecho, esta modalidad de rugby Mixed Ability fue la puerta de entrada al deporte para muchos de los chicos con discapacidad intelectual en Mendoza.

"La idea era abrir un poco más las opciones, porque solo había rugby para que jueguen chicos con y sin discapacidad. Entonces surgió la posibilidad de empezar con básquet y darles a las personas con discapacidad la posibilidad de elegir entre varias opciones, como ocurre con cualquier persona que prueba distintos deportes", describe Meraglia.

Desde aquel 14 de abril en que comenzaron en el predio de Boedo Camp hasta la presentación oficial del equipo en la Federaciòn Mendocina de Box del miércoles último pasaron 10 entrenamientos. Al comienzo, los Mendoza Buxers dependían de la disponibilidad de canchas -que les prestaban- y de pecheras y pelotas que les donaban. Como suele decirse en estos casos, era "todo a pulmón".

Ya con sede confirmada por la Municipalidad de la Ciudad Mendoza, los entrenamientos en el amplio estadio cubierto ubicado en calle Mitre han quedado fijos y confirmados los lunes y los miércoles, de 18 a 19:30.

"Quedan algunos cupos, por lo que la invitación para que se sigan sumando jugadores a Mendoza Buxers queda hecha", agregó, con su entusiasmo característico, Analía.

Embed Los #Mendoza Buxers son el primer equipo de Básquet Mixed Ability de Argentina

Juegan personas con y sin discapacidad y los entrenamientos son todos los lunes y miércoles de 18 a 19:30 en la Federación Mendocina de Box pic.twitter.com/E9OhsnTx45 — Nacho of the Rose (@nacho_delarosa) June 13, 2025

"Me gustaría invitar a muchos pibes más a que vengan a los Mendoza Buxers, es un espacio de contención para los chicos y para los padres, porque acá no hay diferencias, no hacen diferencias para nada. Acá me divierto, sobre todo comparto tiempos y espacios con mis amigos adoptando conductas sociales inclusivas, soy parte de un grupo, de un equipo, ¡de mi equipo!", agrega, a modo de invitación, Gaetano.

Incluso, el lujanino de 11 años también está yendo a natación, espacio donde sigue poniendo en práctica el trabajo en equipo y que, entre otras cosas, se grafican en menos horas que pasa mirando el celular.

Cómo se arman los equipos de básquet Mixed Ability en Mendoza

Los Mendoza Buxers, primer equipo de básquet Mixed Ability en Argentina, tiene distintas categorías, y están separados en hombres y mujeres. Infantiles, juveniles y adultos delimitan los grupos de acuerdo a las edades, y hay chicos que juegan con 10 años, así como adultos con más de 50,

La conformación de los equipos no está preestablecida de acuerdo a las personas que tienen discapacidad y las que no. De hecho, no hay cupos diferenciados por esta característica en todo el grupo.

"No se ponen etiquetas en ningún momento. Lo que hacemos, al momento de armar los equipos, es evaluar el apoyo (jugadores sin discapacidad) que van a necesitar en cancha aquellos chicos con discapacidad y que recién empiezan en básquet. Muchos de ellos nunca hicieron nada de deporte, y recién se incorporan. Entonces hay que evaluar motricidad y coordinación, por ejemplo. Cada chico tiene diferentes procesos y se busca aplicar el concepto de equidad, para darle a cada uno lo que necesita. Entonces, de los cinco jugadores de cada equipo, se arma el equipo en función del estadío de las personas con discapacidad", destaca la referente e impulsora de Mendoza Buxers. Y agrega que es el proceso personal de cada jugador lo que determina su situación y no la tenencia o no de un CUD.

¡Al mundial sobre la chicharra!

El martes próximo, algunos jugadores de Mendoza Buxers (básquet) y de Los Cuyis (Rugby) partirán con destino a Pamplona (España) para participar de una nueva edición del Mundial de Deportes Mixed Ability. Mientras que los integrantes del equipo de Los Cuyis han sido seleccionados en todo el país (la selección argentina de rugby Mixed Ability es Los Pumpas), en lo que es básquet los únicos referentes en el país son los Buxers.

Tanto el mundial de rugby como el de básquet en esta modalidad se disputarán en simultáneo.

"Esto es una clara muestra de lo que siempre decimos: primero tenés que creerlo para después crearlo. Vos ves a los chicos, la manera en que empiezan, y después ves su recorrido y toda la transformación que tienen, y es increíble. Muchos de ellos tienen la autoestima por el piso y creen que no sirven para nada porque así es como se crean, y haciendo deportes levantan muchísimo su autopercepción", reflexiona Analía Meraglia.