Lautaro Martínez reconoció sentirse infravalorado: "Quizás sea cuestión de imagen, de marketing"

El delantero de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, se sinceró sobre cómo se siente observado por sus pares y los medios.

El atacante de la Selección Argentina, Lautaro Martínez, abrió su corazón delante de los micrófonos para reconocer que se siente poco valorado por el ambiente del fútbol. Entre otras cosas, criticó su séptimo puesto en el Balón de Oro 2024.

Haber anotado un gol ante Venezuela, y ser parte importante del andamiaje colectivo del equipo de Lionel Scaloni no le alcanza al Toro para estar contento. Su espíritu competitivo le pide más, y en ese aspecto se quejó de forma lógica de sentirse infravalorado. "Quizás sea cuestión de imagen, de marketing, que no me lleva donde merezco", se preguntó.

Lautaro capitao.jpg Lautaro Martínez genio y figura del Inter de Milán y la Selección Argentina Luego, completó al respecto: "Pero siempre lo doy todo por mis compañeros, por mi camiseta. Eso es lo que importa. Intento alcanzar mis metas para estar en paz conmigo mismo. A los 28 años, estoy muy contento con mi carrera. Aspiro a ser más reconocido. Pero sobre todo, me gustaría que me reconocieran como una persona buena y educada que siempre se ha portado bien".

Lautaro Martínez, poco contento con la votación del Balón de Oro: Balón de Oro Balón de Oro En cuanto a lo que el propio Martínez piensa sobre su nivel de juego, una valoración más justa sería colocarlo entre los mejores del mundo. "Entre los cinco mejores", especificó, para asegurar que "No quiero dar nombres. Cada uno clasifica a los jugadores como quiere; hay delanteros de primer nivel. Pero lo que he hecho en los últimos años me permite estar entre los cinco mejores".

Lautaro quedó en séptimo lugar en la última votación del Balón de Oro, un puesto que no lo dejó para nada conforme. "No sé qué puesto puedo reclamar, pero me sentí muy cómodo. Y aunque no ganamos títulos, hice una gran temporada. Merezco un buen puesto", pensó.