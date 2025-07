Inter no tiene paz: duras críticas de Lautaro Martínez, división en el vestuario y apoyo al jugador apuntado

Recordemos que el delantero de la Selección Argentina fue contundente tras perder el último partido por octavos de final y lanzó: ”Hubo cosas que no me gustaron, debemos tirar todos para el mismo lado. Aquel que no quiera estar, debe marcharse. Mi mensaje es claro” , lanzó el Toro .

Por su parte, el actual entrenador Christian Chivu y el presidente Giuseppe Marotta avalaron los dichos y pusieron sobre la mesa el nombre del jugador turco como principal destinatario de los dichos. Lo cierto es que el volante que se encuentra en Europa recuperándose de la lesión no se quedó callado y manifestó su dolor por la derrota y por las declaraciones del capitán argentino: "lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen...el verdadero líder es el que permanece al lado de sus compañeros, no el que busca culpables cuando es más fácil hacerlo“, sentenció en sus redes.