La dura respuesta de un jugador del Inter a Lautaro Martínez tras la eliminación: "Un verdadero líder..."

Lo cierto es que ni bien finalizó el encuentro, se produjo una sorprendente polémica cuando el delantero argentino habló con la prensa y fue tajante con algunos integrantes del plantel: “No quiero perder, porque luchamos por objetivos. El mensaje es claro: quien quiera quedarse, que se quede. Quien quiera irse, que se vaya. Hacemos de todo y vi muchas cosas que no me gustaron . Soy el capitán y quiero seguir en la cima “, manifestó el atacante.

Çalhanoglu no se calló nada sobre Lautaro Martínez y le respondió de forma tajante

Hakan Çalhanoglu disputó ni un minuto del torneo por una lesión y, en su ausencia, fue vinculado al Galatasaray de su país, algo que no gustó al plantel. Es por ello que el volante utilizó sus redes sociales para contestar estas críticas: “Respeto todas las opiniones, incluso la de un compañero, incluso la del presidente. Pero el respeto no puede ser unilateral. Siempre lo he demostrado, dentro y fuera del campo. Nunca he traicionado esta camiseta. Nunca he dicho que no fuera feliz en el Inter”, comenzó.