¿La última oportunidad? Marcelo Gallardo se la jugó por Miguel Borja

En esta clase de duelos, donde no hay mañana, la jerarquía individual y el peso del nombre propio muchas veces resultan claves para meterse dentro del once inicial. Ni hablar si las variantes, en ese puesto en particular, no son tantas. Eso le sucedió al delantero colombiano, que por la lesión de Sebastián Driussi y la necesidad de una victoria por parte del elenco Millonario determinaron que tenga otra chance.