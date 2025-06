Quién es Giorgio Costantini, la joya de River Plate que mandó al campo Marcelo Gallardo

La historia de Giorgio Costantini, la nueva joya de River Plate:

El propio jugador contó en charlas con Infobae que: "Somos una familia muy apasionada por el fútbol. Mi hermano, que es seis años mayor, ahora está jugando en Chipre. Mi abuelo arrancó la pasión riverplatense. El destino me hizo llegar a la Argentina y me vino muy bien". Por otro lado, dio detalles sobre su paso por inferiores: "Arranqué en una escuelita del Paranaense a los 9 años y a los 12 me fui a las inferiores del Coritiba, que es el clásico rival. Me quedé un año ahí, para luego a los 13 ir a las inferiores del Paranaense, que estuve cuatro, casi cinco años", expresó.