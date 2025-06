Franco Mastantuono habló de su pase al Real Madrid: "Todos quieren estar ahí"

Franco Mastantuono elogió al Real Madrid:

Mastantuono madrid.webp Franco Mastantuono será blindado con la cláusula conocida como “anti-jeques”, la misma que protegen a Vinicius Jr. Jude, Bellingham y Rodrygo. Gentileza

En diálogo con DAZN, Mastantuono reveló: "La manera en la que Xabi se manejó conmigo fue increíble. Le agradezco muchísimo. La charla me influyó mucho porque el hecho de que un entrenador te quiera es un voto de confianza para el jugador que está dejando un club enorme como es River. Eso no es fácil. Sus palabras me motivaron mucho para dar el salto".