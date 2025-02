José Mourinho habló sobre Mauro Icardi: "Es una cabra. Me quedo callado y lo acepto"

El director técnico del Fenerbahce se defendió tras haber sido tildado de llorón por el atacante, y lanzó: “Yo demostré que soy una persona especial con los 26 trofeos que gané en mis 25 años de carrera” Después, habló directamente sobre Icardi, asegurando que “Es una cabra y como es una gran cabra prefiero no comentar nada sobre él , simplemente me quedo callado y lo acepto", haciendo alusión de manera irónica al mote de G.O.A.T. (cabra en inglés, que significa mejor de todos los tiempos, y a los cuernos del animal).

Rápidamente, el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi, replicó con una situación similar donde fue beneficiado el equipo de Mourinho, acompañada de emoticones de risa y “Mundial de Balonmano”. Como si fuese poco, también compartió una foto editada que muestra al DT llorando, con la frase 'The Crying One' (El Llorón), en alusión a su sobrenombre 'The Special One' (El Especial).