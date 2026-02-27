27 de febrero de 2026 - 18:15

Vuelve Sabores Mendocinos, un clásico de McDonald's

Una propuesta que fusiona identidad regional y tradición vendimial: la nueva edición de Sabores Mendocinos de McDonald's vuelve a los locales de Mendoza con una hamburguesa especial y vino local, en homenaje a la Fiesta Nacional de la Vendimia, reafirmando el compromiso cultural de Arcos Dorados con la provincia.

Ya se encuentra disponible la nueva edición de Sabores Mendocinos de McDonald’s, un menú regional, que solo se vive a pleno en estos tiempos y que surgió para conmemorar la Fiesta Nacional de la Vendimia, y ya se hizo tradición para los amantes de los festejos vendimiales y los turistas que visitan nuestra provincia.

Desde el año 2003 nos hacemos presentes en este momento tan importante para Mendoza con un menú especial, que intenta conectar con los consumidores a través de ingredientes locales y regionales. Por tiempo limitado, durante los meses de febrero y marzo y exclusivamente para los 8 locales de Mendoza, ofrecemos a nuestros clientes, hamburguesas con sabores que puedan identificar con la región, con el objetivo de afianza nuestra presencia y compromiso cultural.

Esta nueva edición cuenta con una hamburguesa que conquistará los paladares más exigentes, elaborada con pan de papa, dos jugosos medallones de carne, queso blanco, huevo, cebolla grillada, y salsa mayonesa con hierbas y especias. Además, el menú incluye las clásicas papas y un vino en lata de 269 ml, Tintillo Malbec Bonarda de Bodega Santa Julia.

Creemos también que este menú, propone llevar nuestra bebida nacional a nuevos territorios y ocasiones de consumo; hacia situaciones espontáneas y relajadas, combinando hamburguesas con vinos frescos, frutados y fáciles de beber.

“Estamos orgullosos de poder seguir un año más presentando un menú único, el cual pone en relieve la importancia del contexto y homenajea la cultura local” explica Luis Zamboni Presidente de Arcos Mendocinos.

Calidad asegurada, Certificación internacional

Toda la línea de productos e ingredientes de McDonald’s está regida por altos estándares de calidad que están validados internacionalmente y que apuntan a asegurar su trazabilidad. Todos los procesos involucrados en la cadena de valor están alineados a los valores de la compañía y cumplen las mejores prácticas productivas.

Los proveedores siguen rigurosos estándares de calidad, que no solo involucran el tratamiento de la materia prima, sino también a la sustentabilidad y responsabilidad social en el proceso.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

