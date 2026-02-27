Vuelve Sabores Mendocinos, un clásico de McDonald's

Ya se encuentra disponible la nueva edición de Sabores Mendocinos de McDonald’s, un menú regional, que solo se vive a pleno en estos tiempos y que surgió para conmemorar la Fiesta Nacional de la Vendimia , y ya se hizo tradición para los amantes de los festejos vendimiales y los turistas que visitan nuestra provincia.

Desde el año 2003 nos hacemos presentes en este momento tan importante para Mendoza con un menú especial, que intenta conectar con los consumidores a través de ingredientes locales y regionales . Por tiempo limitado, durante los meses de febrero y marzo y exclusivamente para los 8 locales de Mendoza, ofrecemos a nuestros clientes, hamburguesas con sabores que puedan identificar con la región , con el objetivo de afianza nuestra presencia y compromiso cultural.

Esta nueva edición cuenta con una hamburguesa que conquistará los paladares más exigentes, elaborada con pan de papa, dos jugosos medallones de carne, queso blanco, huevo, cebolla grillada, y salsa mayonesa con hierbas y especias. Además, el menú incluye las clásicas papas y un vino en lata de 269 ml, Tintillo Malbec Bonarda de Bodega Santa Julia.

Creemos también que este menú, propone llevar nuestra bebida nacional a nuevos territorios y ocasiones de consumo; hacia situaciones espontáneas y relajadas, combinando hamburguesas con vinos frescos, frutados y fáciles de beber.

“Estamos orgullosos de poder seguir un año más presentando un menú único, el cual pone en relieve la importancia del contexto y homenajea la cultura local” explica Luis Zamboni Presidente de Arcos Mendocinos.

Calidad asegurada, Certificación internacional

Toda la línea de productos e ingredientes de McDonald’s está regida por altos estándares de calidad que están validados internacionalmente y que apuntan a asegurar su trazabilidad. Todos los procesos involucrados en la cadena de valor están alineados a los valores de la compañía y cumplen las mejores prácticas productivas.

Los proveedores siguen rigurosos estándares de calidad, que no solo involucran el tratamiento de la materia prima, sino también a la sustentabilidad y responsabilidad social en el proceso.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas. La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com