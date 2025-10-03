Escandaloso: filtraron la biografía de Fede Bal en una aplicación para citas

El reconocido actor reveló detalles sobre su familia en su biografía. La filtración generó un gran revuelo entre sus seguidores.

El hallazgo del perfil de Fede Bal en la aplicación de citas Bumble sorprendió a los conductores del ciclo de YouTube Ya fue todo, quienes debatieron sobre la autenticidad y los detalles de la cuenta del actor. La revelación llegó a partir del testimonio de Barbie Gyalay.

Federico Bal en una app de citas (1).jpg El perfil de Fede Bal en la aplicación Lo que más llamó la atención fue que la descripción del perfil estaba redactada en inglés, algo que generó dudas en un principio. Sin embargo, la verificación por foto despejó sospechas. Según recordó Gyalay, el propio Bal había explicado tiempo atrás que utilizaba la app en ese idioma porque la emplea cuando viaja al exterior para grabar Resto del Mundo, el ciclo de viajes que conduce en El Trece.

En la descripción, el hijo de Carmen Barbieri se definía como un “hombre simple”, amante de la comida, los videojuegos, la música y las películas de terror, además de destacar su experiencia como actor de cine y teatro. Entre los datos personales, Bal indicaba que aún no sabe si quiere tener hijos y aclaraba sus intenciones en la app: “Pasarla bien en citas casuales”. También incluyó un detalle llamativo: confesó que su familia no sabía que había chocado el auto de su padre un verano en la playa.

El programa repasó además cómo funciona Bumble, donde solo las mujeres pueden iniciar la conversación tras hacer "match" y dentro de un plazo de 24 horas. Para Gyalay, la información detallada del perfil confirmaba que se trataba efectivamente del conductor.

Su consagración en los Martín Fierro En paralelo a la difusión de su perfil en redes, Bal atravesó un momento destacado en su carrera: obtuvo el Martín Fierro al Mejor Programa de Viajes y Turismo por Por el Mundo. Durante la fiesta posterior a la ceremonia en el Hotel Hilton, fue visto celebrando con la periodista Juli Roque, de Los Profesionales de Siempre (El Nueve). Allí compartieron besos apasionados que rápidamente se viralizaron.