El hijo de Pablo Escobar y su serie biopic en Disney+: su vínculo con la cocaína y ser criado por sicarios

Creada por Juan Pablo Escobar, quien hace años se hace llamar Sebastián Marroquín , junto a Sebastián Ortega, una nueva ficción con bases reales cuenta la historia del hijo del líder del Cartel de Medellín , pero desde un ángulo poco explorado. La nueva serie “Dear Killer Nannies” ya está disponible en Disney+.

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Lejos de centrarse únicamente en el ascenso del narcotráfico, la trama sigue a “Juampi”, un chico criado entre lujos, aislamiento y una vigilancia constante . Su entorno está compuesto por guardaespaldas que, bajo una fachada casi familiar, de niñeras, ocupan el rol de amigos, tutores y figuras de contención.

La serie, de ocho capítulos, cuenta con John Leguizamo como Pablo y Janer Villareal como Juan Pablo adolescente. Está producida por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios.

Desde su niñez hasta la adultez. A medida que crece, el protagonista empieza a descubrir que su realidad está construida sobre una mentira. Su padre, a quien veía como un empresario exitoso , es en realidad uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia .

Y aquellas figuras protectoras que lo acompañaron durante su infancia no eran simples cuidadores, sino integrantes de una estructura criminal dispuesta a matar y morir por la familia.

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La historia se despliega en dos líneas temporales, los años 80 y 90, que reflejan distintas etapas de su vida: una niñez marcada por el desconcierto y una juventud atravesada por dilemas morales.

También detalla el vínculo que tenía su padre con la cocaína, droga a la que calificaba como “veneno” y le prohibía a su hijo acercarse al producto que lo convirtió en el responsable del 80% de su distribución a nivel mundial.

Ficción pero con biografía autorizada

Uno de los puntos más comentados de la serie es su carácter de biografía autorizada. Al estar basada en los testimonios del propio Juan Pablo Escobar, el relato gana en intimidad y acceso a detalles inéditos.

Imagen real de Juan Pablo Escobar y su padre en Medellín. Imagen real de Juan Pablo Escobar y su padre en Medellín. gentileza

El propio Marroquín insistió en su distanciamiento del pasado y en su búsqueda de reconciliación, incluso con quienes alguna vez fueron enemigos de su familia. Esa mirada se filtra en la serie, que evita glorificar el crimen y apuesta por mostrar sus consecuencias.

Incluso, en la presentación de la serie relató: “Yo soy un hombre de paz y ya no represento una amenaza para nadie. Emprendí un camino de reconciliación, y un pedido público de perdón a todas las víctimas de mi padre. Increíblemente, hoy soy amigo de aquellos que querían matarme. Los colombianos estamos hartos de la guerra y la violencia, los primeros que aprendimos esa lección fuimos los ‘hijos de’”.