La última serie de Luis Brandoni: se supo qué pasará con "Nada" y los cambios que sufrirá

A pocos días del fallecimiento, Disney+ reveló una noticia que resignifica el cierre artístico de Luis Brandoni. El actor dejó finalizado su último trabajo para la pantalla, una serie, con nivel internacional, que volverá a reunirlo con Robert De Niro.

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Se trata de la continuación de “Nada” , la comedia dramática que sorprendió por su mezcla de humor, gastronomía y mirada cultural, y que ahora tendrá una segunda temporada ya rodada y lista para su estreno.

Según confirmaron sus creadores, Mariano Cohn y Gastón Duprat, Brandoni alcanzó a completar todas sus escenas antes de morir.

Sin embargo, la nueva entrega llevará el título “Todo” y marcará la última aparición del actor en una ficción, en lo que ya se perfila como un papel póstumo cargado de valor simbólico.

De Buenos Aires a Nueva York: cómo será la nueva temporada

A diferencia de la primera parte, ambientada en la vida cotidiana porteña, la historia ahora se trasladará a Nueva York. El personaje de Manuel Tamayo Prats, el crítico gastronómico interpretado por Brandoni, atravesará un giro radical: pasará de una rutina marcada por la dependencia doméstica a un entorno atravesado por el lujo y la abundancia.

Embed - Nada | Tráiler oficial en castellano | Disney+

En este nuevo escenario también regresan figuras clave: Majo Cabrera retoma su rol como Antonia, mientras que Robert De Niro vuelve a participar como Vincent Parisi, el amigo extranjero que narra la historia con una mirada irónica y reflexiva.

El personaje que marcó una de sus últimas grandes actuaciones

En "Nada", Brandoni encarna a un sofisticado crítico gastronómico que vive en una burbuja de comodidad sostenida por su histórica empleada doméstica. La muerte de ella desarma por completo su mundo y lo obliga a enfrentarse a su propia incapacidad para resolver lo cotidiano.

La llegada de una joven trabajadora sin experiencia genera un choque generacional y cultural que se convierte en el eje narrativo de la serie, combinando momentos de humor con observaciones más profundas sobre la vida urbana y las relaciones humanas.

Ultimo adios a Brandoni Los restos del actor Luis Brandoni, fueron inhumados este mediodia en el Cementerio de la Chacarita. JUAN VARGAS/NA

La historia detrás del vínculo entre Luis Brandoni y Robert De Niro

La relación entre Luis Brandoni y Robert De Niro no fue solo profesional. Se remonta a mediados de los años 80, cuando el actor argentino fue invitado a pasar una Nochebuena en Estados Unidos.

Según contó el propio Brandoni, el gesto surgió para evitar que pasara las fiestas solo durante un rodaje. Ese encuentro marcó el inicio de una relación basada en el respeto y la cercanía, que décadas después se trasladó a la pantalla en esta producción conjunta.