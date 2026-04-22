La carta de Luis Brandoni a Robert De Niro que reflejó una gran amistad: "Volver a encontrarnos"

Este lunes Luis Brandoni falleció a los 86 años y su muerte continúa conmocionando al país. Ahora, una carta suya dirigida a Robert De Niro despertó emociones.

Tras la muerte de Luis Brandoni este lunes a los 86 años, volvió a circular una carta que el actor había escrito en 2021 a Robert De Niro, con la que logró convencerlo de participar en la serie “Nada”. El contenido del mensaje, marcado por un tono cercano, tomó nueva relevancia en las últimas horas.

En el texto, el artista argentino apelaba al vínculo personal que los unía y le proponía “volver a encontrarse” en Buenos Aires para trabajar juntos. La invitación no solo incluía el proyecto audiovisual, sino también la posibilidad de compartir tiempo fuera del set.

La carta comenzaba con un tono íntimo, donde Brandoni se presentaba como “Beto de Buenos Aires” y destacaba el cariño y la admiración que sentía por su colega. En ese marco, explicaba que estaba por iniciar el rodaje de la serie “Nada”, bajo la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Carta de Luis Brandoni a Robert De Niro “En los primeros días de 2022 rodaré una serie que se llama ‘Nada’, que será dirigida por dos excelentes directores, además de amigos: Mariano Cohn y Gastón Duprat. Quiero invitarte a participar en ella y qué vengas a rodar a Buenos Aires”, anticipaba el actor.

En línea, añadió: ”El personaje pensado para vos es muy atractivo y tiene varias escenas con el mío. Me hace mucha ilusión que finalmente podamos actuar juntos, además de compartir charlas, comidas, tragos y paseos por esta ciudad única”.