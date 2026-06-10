Un actor de X-Men inició reveló que padece cáncer de mama: "Al principio era algo que daba vergüenza"

El actor canadiense Tyler Mane , reconocido mundialmente por interpretar a Sabretooth en la saga cinematográfica X-Men , informó que fue diagnosticado con cáncer de mama y que ya comenzó un tratamiento de quimioterapia.

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La noticia fue comunicada por el propio artista a través de un video difundido en sus redes sociales el pasado 8 de junio. Allí explicó que decidió compartir públicamente su experiencia para contribuir a la concientización sobre una enfermedad que suele asociarse casi exclusivamente a las mujeres, pese a que también puede afectar a los hombres.

“ Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente ”, expresó Mane al referirse a su diagnóstico. Según indicó, los casos masculinos representan apenas una pequeña proporción del total de pacientes que padecen esta patología.

El intérprete de 59 años reconoció que inicialmente pensó en mantener la situación en privado . Sin embargo, con el paso de los días cambió de postura al comprender que la falta de información y de visibilidad puede retrasar los diagnósticos en los hombres.

“Seré honesto. Al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza . Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca”, declaró. En ese contexto, destacó el rol fundamental que desempeñó su esposa, Renae Geerlings , durante el proceso que permitió detectar la enfermedad.

De acuerdo con su relato, algunos profesionales no consideraron preocupantes los síntomas que presentaba en un primer momento. No obstante, la insistencia de su pareja fue determinante para que se sometiera a estudios y a la extirpación de un nódulo, procedimiento que permitió descubrir el cáncer en una etapa temprana.

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Mane adelantó que documentará distintas etapas de su tratamiento con el objetivo de informar y alentar a otras personas a prestar atención a posibles señales de alerta. El actor sostuvo que hablar abiertamente del tema puede ayudar a reducir el desconocimiento existente sobre el cáncer de mama masculino y favorecer diagnósticos más rápidos.

Cáncer de mama en hombres

Organismos especializados de Estados Unidos señalan que los casos masculinos representan menos del 1% de los diagnósticos de cáncer de mama registrados en el país. Entre los síntomas más frecuentes figuran la aparición de bultos o inflamaciones en el pecho, cambios en la piel de la zona, secreciones en el pezón, dolor localizado o alteraciones visibles en el tejido mamario.

Los especialistas también indican que el riesgo aumenta con la edad y que existen factores asociados, como la obesidad, el consumo excesivo de alcohol y determinadas enfermedades hepáticas.

El personaje de Sabretooth, en "X-Men", interpretado por Tyler Mane El personaje de Sabretooth, en "X-Men", interpretado por Tyler Mane.

De la lucha libre a Hollywood

Antes de consolidarse como actor, Tyler Mane desarrolló una carrera como luchador profesional en la World Championship Wrestling (WCW) bajo el nombre de Big Sky.

Posteriormente dio el salto a la actuación y alcanzó notoriedad internacional con su participación en X-Men (2000). A lo largo de los años también integró los elencos de películas como The Scorpion King, Joe Dirt, las versiones de Halloween dirigidas por Rob Zombie y, más recientemente, Deadpool & Wolverine.

Ahora, además de continuar su tratamiento, el actor busca utilizar su visibilidad para promover una mayor conciencia sobre una enfermedad que, aunque poco frecuente en hombres, también puede afectar a esta población.