Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió tras su separación: "Para salir"

Guillermina Valdés habló con un móvil del programa Intrusos y explicó que Macri le envió mensajes para invitarla a salir.

Guillermina Valdés
Por Redacción Espectáculos

La empresaria y modelo Guillermina Valdés confirmó que el expresidente Mauricio Macri la contactó luego de su separación de Juliana Awada, aunque aclaró que el acercamiento no prosperó y negó cualquier relación sentimental. La aclaración surgió tras versiones que la señalaban como una de las posibles nuevas parejas del ex presidente, rumores que circularon con fuerza en los últimos días.

Mauricio Macri
Guillermina Vald&eacute;s confirm&oacute; que Mauricio Macri le escribi&oacute; luego de separarse de Juliana Awada.

Guillermina Valdés confirmó que Mauricio Macri le escribió luego de separarse de Juliana Awada.

El origen de los rumores y la aclaración pública

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Valdés habló con un móvil del programa Intrusos y explicó que Macri le envió mensajes para invitarla a salir, pero ella rechazó la propuesta.

“Es una lástima que se dio a conocer, no lo puedo creer porque la verdad es que no pasó nada”, expresó la empresaria. Ante la insistencia del cronista sobre la existencia de conversaciones, respondió de forma directa: “Dije la verdad: que me escribió y que no salimos”.

Por qué decidió hablar del tema

Valdés sostuvo que eligió referirse públicamente al episodio para evitar especulaciones, especialmente por experiencias previas en las que el silencio generó interpretaciones erróneas.

“Muchas veces no aclaré y las cosas quedan flotando, se dan por hecho. Acá no hay duda: me escribió, no dio para salir. A mí no me dio y buena onda”, afirmó.

También explicó que lamentó la difusión del episodio porque consideró innecesaria la exposición de un acercamiento que no avanzó. “No tiene sentido que se sepa algo que no prospera. No lo negué porque no tengo nada que ocultar”, señaló.

Mauricio Macri
Mauricio Macri busca olvidar la separación de Juliana Awada

Mauricio Macri busca olvidar la separación de Juliana Awada

Sin relación sentimental ni encuentros

Al finalizar la entrevista, la empresaria descartó cualquier posibilidad de vínculo con el exmandatario y reiteró que nunca hubo encuentros personales.

“No, justamente por eso no salí con él. Simplemente dije que sí, que me escribió y que no salí porque no prosperó”, concluyó.

