El bicarbonato para las uñas se usa como un recurso casero para limpiar , suavizar manchas superficiales y mejorar el aspecto de manos descuidadas. Pero su uso debe ser moderado: una vez por semana alcanza para evitar resequedad, irritación o daño en la cutícula .

Según la psicología, las personas criadas en los 70 y 80 desarrollaron una habilidad hoy casi desaparecida

Así sería el nuevo Chevy 400: la versión 2027 de un clásico auto fabricado en Argentina

La recomendación tiene una explicación simple. El bicarbonato es alcalino y ligeramente abrasivo. Eso puede ayudar a remover suciedad o restos de esmalte, pero si se repite demasiado seguido también puede alterar la piel alrededor de la uña.

El bicarbonato no “cura” uñas débiles ni elimina hongos por sí solo. Su uso más razonable es como limpieza ocasional, especialmente cuando las uñas están opacas, con restos de productos o con suciedad acumulada debajo del borde libre.

La American Academy of Dermatology recomienda mantener las uñas limpias y secas , evitar morderlas, no retirar la cutícula y protegerlas del exceso de agua. Ese marco es más importante que cualquier truco casero.

Por eso, el bicarbonato puede entrar como complemento puntual, no como rutina diaria. Si se usa con fuerza o frecuencia excesiva, el efecto buscado se invierte: la zona puede quedar más seca y sensible.

Cómo lavar las uñas con bicarbonato paso a paso

La forma más segura es preparar una pasta suave con media cucharadita de bicarbonato y unas gotas de agua. La mezcla debe quedar húmeda, no seca ni arenosa en exceso.

Después, se aplica sobre las uñas y se frota con un cepillo blando durante pocos segundos. El movimiento debe ser suave, especialmente cerca de la cutícula, porque esa zona funciona como barrera protectora.

Cómo cuidar y lavar las uñas con bicarbonato por qué se recomienda hacerlo una vez por semana (1)

El siguiente paso es enjuagar con abundante agua tibia y secar bien. La humedad retenida debajo de la uña favorece bacterias y hongos, por lo que el secado es tan importante como la limpieza.

Para cerrar, conviene aplicar crema de manos o unas gotas de aceite hidratante. Esa hidratación ayuda a compensar el efecto secante del bicarbonato y deja la zona más flexible.

Por qué no conviene hacerlo todos los días

La frecuencia semanal se recomienda por prudencia. Cleveland Clinic advierte que el bicarbonato puede ayudar a mantener más seca una zona húmeda, pero también puede resecar demasiado la piel y volverla más propensa a irritaciones.

En las uñas, ese riesgo aparece alrededor de la cutícula y en la piel de los dedos. Si hay ardor, descamación, grietas o enrojecimiento, lo correcto es suspender el uso y volver a una limpieza suave con agua y jabón.

Cuándo no usar bicarbonato en las uñas

No conviene aplicarlo si hay heridas, padrastros inflamados, cutículas lastimadas, uñas levantadas, dolor, coloración amarilla persistente o sospecha de infección. En esos casos, el problema no es estético y requiere evaluación profesional.

Tampoco debe mezclarse con limón o vinagre sobre la piel. Esas combinaciones se popularizan en redes, pero pueden irritar más de lo que ayudan, especialmente en personas con piel sensible.