Google Search Live llega a Argentina: el fin de las palabras clave y el inicio de la búsqueda visual

Google ha dado un paso definitivo en la evolución de su ecosistema al habilitar oficialmente en Argentina la función Search Live dentro de su aplicación móvil.

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Esta novedad representa un cambio de paradigma: la búsqueda deja de ser un proceso basado en la escritura de términos aislados y con palabras clave para convertirse en una interacción multimodal de comunicación continua .

Gracias a esta tecnología, el usuario puede ahora mantener un diálogo en lenaguaje natural con la inteligencia artificial , lo que permite repreguntar, interrumpir o cambiar de tema sin que el sistema pierda el hilo de la conversación.

La gran innovación de Search Live reside en su capacidad multimodal , apoyada en el avanzado modelo de IA Gemini 3.1 Flash Live . Esta arquitectura permite que la herramienta "vea" a través de la cámara del smartphone, analizando el entorno del usuario en tiempo real para ofrecer soluciones inmediatas.

Entre sus aplicaciones prácticas, se destaca la posibilidad de enfocar un mueble que se está armando para recibir instrucciones paso a paso, identificar monumentos durante un viaje o resolver problemas matemáticos complejos directamente desde un cuaderno.

El despliegue de esta funcionalidad, que ya alcanza a más de 200 países y territorios, tiene un impacto directo en la industria del contenido. Los expertos señalan que el SEO tradicional está mutando hacia el GEO (Generative Engine Optimization o Optimización de motores generativos en castellano), donde el éxito ya no depende solo de posicionar un enlace, sino de que el contenido sea lo suficientemente estructurado y claro para que la IA pueda interpretarlo y citarlo como parte de sus respuestas.

Dónde la encuentro de mi teléfono

La función se encuentra disponible dentro de la app de Google, tanto en iOS como en Android. Entre las opciones, ahora aparece para abrirse debajo de la barra tradicional de búsquedas.

Google Search Live llega a Argentina Search Live llega a Argentina y se puede habilitar entrando a la app de Google tanto en iOS como en Android.

Los otros cambios que suma Google

Este cambio ocurre en paralelo a la Actualización Principal de Marzo de 2026, un ajuste algorítmico global diseñado para priorizar el contenido útil y satisfactorio para las personas.

Finalmente, junto a estos avances tecnológicos, Google ha reforzado sus herramientas de seguridad y privacidad en la región.

La empresa introdujo mejoras sustanciales para facilitar la eliminación de imágenes íntimas no autorizadas, permitiendo a las víctimas reportar múltiples contenidos en una sola solicitud y activar salvaguardas automáticas para evitar que dicho material vuelva a aparecer en futuras búsquedas. De este modo, la compañía busca equilibrar la potencia de sus nuevas herramientas de IA con un entorno digital más protegido para los usuarios.