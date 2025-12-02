2 de diciembre de 2025 - 11:11

La Dirección de Minería abre la convocatoria para capacitaciones orientadas a fortalecer proveedores locales

Lanzó una invitación a empresas, instituciones y universidades para presentar propuestas formativas dentro del ciclo “+ Capacidad Local”.

La Dirección de Minería convoca a interesados en ofrecer capacitaciones orientadas a fortalecer proveedores locales

La Dirección de Minería convoca a interesados en ofrecer capacitaciones orientadas a fortalecer proveedores locales

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Dirección de Minería, del Ministerio de Energía y Ambiente, convocó a empresas, cámaras, instituciones públicas y privadas, universidades y profesionales del sector a presentar propuestas de capacitación para el ciclo de encuentros + Capacidad Local, una iniciativa diseñada para fortalecer la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de los proveedores vinculados a la actividad minera.

Leé además

Sesión en la Cámara de Senadores. 

Leyes de minería: el escenario de dispersión opositora que podría aprovechar el oficialismo en el Senado

Por Martín Fernández Russo
La alianza incluye financiamiento exclusivo para la compra y renovación de equipos estratégicos.

Minería: el Banco de San Juan y Finning Argentina S.A. sellan una alianza para impulsar nuevas inversiones

Por Redacción Economía
WhatsApp-Image-2025-11-24-at-10.42.14-960x1200

Ejes temáticos de las capacitaciones

El programa busca generar un espacio de formación e intercambio que conecte al sector productivo, académico y estatal, contribuyendo a la profesionalización del entramado empresarial y al desarrollo territorial de la cadena de valor minera. Para ello, los encuentros abordarán ejes estratégicos como:

  • Gestión empresarial responsable y sostenibilidad. Orientado a promover prácticas corporativas que integren criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
  • Innovación y eficiencia productiva. Enfocado en impulsar tecnologías, procesos y modelos de trabajo que optimicen recursos y mejoren la competitividad.
  • Financiamiento, riesgos y nuevos mercados. Destinado a facilitar el acceso a capital, analizar escenarios económicos complejos y detectar oportunidades comerciales emergentes.
WhatsApp-Image-2025-11-24-at-10.42.14-1

Empresas e instituciones

Las instituciones interesadas deberán presentar una propuesta que incluya el título de la charla, una descripción de los contenidos, los antecedentes de los disertantes y el aporte que la capacitación puede ofrecer al fortalecimiento de proveedores locales.

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 45 minutos y podrán adoptar diversos formatos, desde exposiciones técnicas y talleres hasta paneles o casos prácticos.

Con esta iniciativa, la Dirección de Minería busca consolidar una red territorial de aprendizaje, cooperación y alianzas estratégicas, orientada a promover una minería sostenible, moderna y con mayor integración regional.

WhatsApp-Image-2025-11-24-at-10.42.14-2-960x1200
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

De izquierda a derecha, Gustavo Cairo, Marita Ahumada y Guillermo Mosso, protagonistas de la Mesa Política de Aconcagua Radio. 

Debate a fondo sobre la minería: qué se viene tras la sanción de PSJ en la Legislatura

Por Juan Carlos Albornoz
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Alfredo Cornejo celebró el "comportamiento sensato" tras la media sanción de los proyectos mineros

Por Redacción Política
Guillermo Pensado.

Guillermo Pensado en Aconcagua Radio: "La minería es una oportunidad de desarrollo moderna y sostenible"

Por Redacción
La Cámara de Diputados de Mendoza dio media media sanción a los proyectos mineros

Por amplia mayoría, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino y tres proyectos de minería más

Por Martín Fernández Russo