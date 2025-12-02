La Dirección de Minería abre la convocatoria para capacitaciones orientadas a fortalecer proveedores locales

Lanzó una invitación a empresas, instituciones y universidades para presentar propuestas formativas dentro del ciclo “+ Capacidad Local”.

La Dirección de Minería convoca a interesados en ofrecer capacitaciones orientadas a fortalecer proveedores locales

La Dirección de Minería, del Ministerio de Energía y Ambiente, convocó a empresas, cámaras, instituciones públicas y privadas, universidades y profesionales del sector a presentar propuestas de capacitación para el ciclo de encuentros + Capacidad Local, una iniciativa diseñada para fortalecer la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de los proveedores vinculados a la actividad minera.

WhatsApp-Image-2025-11-24-at-10.42.14-960x1200 Ejes temáticos de las capacitaciones El programa busca generar un espacio de formación e intercambio que conecte al sector productivo, académico y estatal, contribuyendo a la profesionalización del entramado empresarial y al desarrollo territorial de la cadena de valor minera. Para ello, los encuentros abordarán ejes estratégicos como:

Gestión empresarial responsable y sostenibilidad. Orientado a promover prácticas corporativas que integren criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Innovación y eficiencia productiva. Enfocado en impulsar tecnologías, procesos y modelos de trabajo que optimicen recursos y mejoren la competitividad.

Financiamiento, riesgos y nuevos mercados. Destinado a facilitar el acceso a capital, analizar escenarios económicos complejos y detectar oportunidades comerciales emergentes. WhatsApp-Image-2025-11-24-at-10.42.14-1 Empresas e instituciones Las instituciones interesadas deberán presentar una propuesta que incluya el título de la charla, una descripción de los contenidos, los antecedentes de los disertantes y el aporte que la capacitación puede ofrecer al fortalecimiento de proveedores locales.

Las presentaciones tendrán una duración máxima de 45 minutos y podrán adoptar diversos formatos, desde exposiciones técnicas y talleres hasta paneles o casos prácticos.

El envío de propuestas estará habilitado entre el 1 y el 31 de diciembre, a través del formulario online disponible en la convocatoria.