Murió Luis Margani, el actor que interpretó a "Rulo" en Mundo grúa.

El actor Luis Margani , recordado por su emblemático papel de " Rulo " en la película Mundo grúa , murió el domingo a los 77 años . La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que despidió al artista con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

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"Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", expresó la entidad.

Nacido en Sicilia, Margani inició su recorrido artístico en la década del 70 como integrante de la banda Séptima Brigada , reconocida por la canción Paco Camorra. Ese fue el primer paso de una extensa trayectoria en el mundo del espectáculo.

Falleció el actor Luis Margani. A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas. Acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento. https://t.co/OTquAlWThy pic.twitter.com/0a55pZ9li1

Su desembarco en la actuación llegó de la mano del director Pablo Trapero, quien lo convocó para protagonizar la película Negocios .

Sin embargo, el reconocimiento masivo llegó pocos años después con su interpretación de "Rulo" en Mundo grúa , uno de los títulos más representativos del nuevo cine argentino. Gracias a ese trabajo obtuvo el Premio Cóndor de Plata al Actor Revelación, otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Luis Margani, revelación por "Mundo Grúa".

A lo largo de su carrera, Margani participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Forajidos de la Patagonia, El cazador, Doble discurso, La suerte está echada, Palermo Hollywood y La sublevación, entre otras producciones nacionales e internacionales.

También desarrolló una destacada trayectoria en televisión con participaciones en Tumberos, Resistiré, Luna Salvaje, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Collar de Esmeraldas, TV por la Inclusión, Son amores, Viudas e hijos del Rock and Roll, Tratame bien y Los exitosos Pells.

En los últimos años también formó parte del elenco de la serie El Presidente, donde interpretó al histórico dirigente del fútbol argentino Julio Grondona.