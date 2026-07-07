7 de julio de 2026 - 10:23

Hoy en Netflix: la serie de ciencia ficción anunciada hace ocho años que por fin se estrenó

La producción es de un futuro distópico donde todas las máquinas y tecnología funcionan gracias a la máquina de vapor.

Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse.&nbsp;

Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Destellos del mañana" está ambientada en una versión alternativa de Kioto en 1907, donde la electricidad nunca llegó a desarrollarse y el vapor se convirtió en la principal fuente de tecnología. Esa decisión cambió por completo el aspecto de la ciudad, que permanece cubierta por una densa capa de humo.

"Destellos del mañana". Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse.

"Destellos del mañana", disponible en Netflix

La historia sigue a un joven inventor que, durante su infancia, volcaba todas sus ideas en un cuaderno llamado "Catálogo Eléctrico del Siglo XX", junto a su hermano mayor. Sin embargo, el hermano se llevó ese cuaderno cuando partió a la guerra y jamás regresó.

Ya en la adultez, el protagonista inicia una búsqueda para recuperar ese valioso cuaderno, acompañado por una joven que intenta escapar de un matrimonio concertado. El viaje combina aventura, drama y elementos de ciencia ficción dentro de un universo donde la revolución industrial tomó un rumbo completamente distinto.

Una producción que tardó ocho años en llegar

El estreno de "Destellos del mañana" llamó la atención porque el proyecto fue anunciado hace ocho años y atravesó un desarrollo complejo antes de concretarse.

"Destellos del mañana". Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse.

La serie está dirigida por Minoru ta, quien debuta como director principal tras desempeñarse como animador clave en títulos como "Love, Chunibyo & Other Delusions!" y "Liz and the Blue Bird", además de dirigir episodios de "La sirvienta dragón de Kobayashi-san".

El propio Ta definió a la producción como "una obra que quedará grabada en la historia del animé", una declaración poco habitual para un realizador que enfrenta su primer gran proyecto.

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