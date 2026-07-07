Hoy en Netflix: la serie de ciencia ficción anunciada hace ocho años que por fin se estrenó

La producción es de un futuro distópico donde todas las máquinas y tecnología funcionan gracias a la máquina de vapor.

Después de una larga espera, Netflix sumó este martes una producción de animé que fue anunciada hace ocho años. Tras varios cambios y retrasos, finalmente llegó a la plataforma una serie de ciencia ficción y una estética steampunk, un género específico donde la tecnología y la sociedad se basan en la máquina de vapor.

"Destellos del mañana" está ambientada en una versión alternativa de Kioto en 1907, donde la electricidad nunca llegó a desarrollarse y el vapor se convirtió en la principal fuente de tecnología. Esa decisión cambió por completo el aspecto de la ciudad, que permanece cubierta por una densa capa de humo.

"Destellos del mañana". Netflix suma una serie que demoró 8 años en estrenarse. gentileza "Destellos del mañana", disponible en Netflix La historia sigue a un joven inventor que, durante su infancia, volcaba todas sus ideas en un cuaderno llamado "Catálogo Eléctrico del Siglo XX", junto a su hermano mayor. Sin embargo, el hermano se llevó ese cuaderno cuando partió a la guerra y jamás regresó.

Ya en la adultez, el protagonista inicia una búsqueda para recuperar ese valioso cuaderno, acompañado por una joven que intenta escapar de un matrimonio concertado. El viaje combina aventura, drama y elementos de ciencia ficción dentro de un universo donde la revolución industrial tomó un rumbo completamente distinto.

Una producción que tardó ocho años en llegar El estreno de "Destellos del mañana" llamó la atención porque el proyecto fue anunciado hace ocho años y atravesó un desarrollo complejo antes de concretarse.